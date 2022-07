Señalan que la mayoría de los taxistas ya recibe el pago digital

Los servicios de transporte privado como los taxis son un medio de movilidad que no deja de usarse, pese a las tarifas actuales que son notablemente más elevadas que los boletos del servicio urbano. Las personas los eligen por la comodidad y la facilidad que exponen para llegar a destino rápidamente. Actualmente tomaron mucho auge los pagos virtuales y la mayoría de los choferes puntanos ya acepta esta modalidad. Aun así, aseguran que muchos usuarios tienden al dinero físico.

En un relevamiento que realizó El Diario de la República, se advirtió que gran parte de los taxistas trabaja con billeteras y diferentes aplicaciones, pero prefieren que los clientes paguen en efectivo. La ecuación todavía funciona en esos términos.

“Recibo pagos electrónicos y creo que de los compañeros casi un 90% lo realiza también. Seguramente un 50% de las personas que se suben preguntan sobre las opciones digitales, pero un 80% te paga en efectivo”, comentó el taxista Luis Walter Marín.

En la misma línea, la chofer Julia Ahumada expresó que el dinero físico es más conveniente que las aplicaciones. Se fundamenta en los trámites que hay que hacer para retirar el efectivo de las cuentas: “En porcentajes, el 95% de las personas decide pagar en efectivo y el resto de forma virtual. Son pocas las consultas por los medios virtuales. Trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche y suele pasar que algunos días nadie pregunta por las billeteras digitales”.

“Como por ahora es muy poca la gente que utiliza esa forma para pagar, acepto la metodología y con ese dinero cargo combustible, pero es un trastorno el hecho de tener que retirarlo de las aplicaciones móviles”, puntualizó.

Sandra Becerra, también taxista, advirtió que manejarse con dinero digital es mucho más conveniente por el tema de la inseguridad (realiza el horario nocturno, de 10 de la noche a 10 de la mañana). La conductora manifestó que la mayoría de los clientes que utilizan el servicio en la noche y en la madrugada son jóvenes, por ende están más habituados al uso de las carteras y plataformas virtuales.

“La verdad que es un tema la inseguridad, donde ven dinero hay posibilidad de asalto. En cambio, ahora la gente se maneja mucho más por aplicaciones o tarjetas. Hace 15 años que soy taxista y vivo de esto. Como estoy sola me tengo que pagar el alquiler, los medicamentos y hoy en día es todo plata. Prefiero las aplicaciones porque son más fáciles para manejarse”, argumentó.

Una de las principales preocupaciones que reflejaron los trabajadores consultados fue el problema que tienen para obtener cambio. Manifestaron que es bastante complicado conseguir billetes chicos y sobre todo monedas. Aun así, muchos prefieren las transacciones con efectivo físico.

“Últimamente es muy difícil conseguir cambio, los billetes de 10 pesos circulan muy poco. La gente no se baja del vehículo hasta tener el vuelto, así sean 5 pesos”, contó Becerra, quien encontró un método para darle el resto que le corresponde al cliente. “Lo que utilizo ahora son los caramelos; así se conforman”, relató.

En el caso de Marín, prefiere utilizar la técnica del redondeo. “Cuesta mucho conseguir cambio porque una vez que te quedaste sin billetes de 50 pesos te liquidan los de 20 y de 10. El cliente se enoja cuando le redondeás un viaje de 165 pesos a 170 porque lo hacés para arriba, pero si es menos de 4 pesos se redondea para abajo. Esto se hace porque monedas ya no quedan”, graficó.

En la agencia donde trabaja Walter Vallejos (operador y telefonista) algunos de los móviles aceptan los pagos virtuales, pero eso depende del chofer. “En la empresa hay alrededor de 80 y 100 autos, aproximadamente el 40% o el 45% acepta dinero digital. Las personas cuando llaman directamente piden un coche que utilice la aplicación. Yo me encargo de enviar un móvil que trabaje de esa forma. No podría decir con certeza la cantidad de gente que lo solicita porque depende del día, es muy aleatorio”, señaló.

La mirada del usuario

“El servicio lo utilizo porque no tengo auto, entonces el medio de transporte de casa suele ser el taxi. Por lo menos una vez a la semana me manejo así. Siempre pago en efectivo, rara vez usé aplicaciones. La verdad es porque ninguno promociona otro medio de pago y esto representa un problema para mí, porque se les complica con el tema del cambio. Preferiría que tengan billeteras virtuales porque es el medio que más utilizo, es más conveniente y también es adaptarse a los nuevos tiempos. Esto no significa dejar de usar el billete, sino sumar una opción más para mejorar el servicio”, expresó Laura Svid, vecina del centro de la ciudad.

Cinco de seis usuarios consultados expresaron que por lo menos una vez a la semana toman un taxi.

“Uso el servicio dos o tres veces a la semana. Últimamente cuesta conseguir, sobre todo los feriados y fines de semana. Generalmente pago en efectivo porque desconozco quienes utilizan otras formas, estimo que es independiente de cada chofer. Claro que para mí sería más cómodo el pago virtual ya que no siempre tengo dinero conmigo”, expuso Tatiana Frías.

Una de las preocupaciones que reflejaron los encuestados es la dificultad para conseguir billetes de baja denominación, monedas y la escasez de móviles en las calles. Alexis Torres comentó: “Uso taxis cada dos o tres días, últimamente cuesta encontrar, sobre todo en las noches y la demora suele superar los 40 minutos. Me manejo casi siempre con carteras virtuales porque me es más cómodo y puedo pagar lo justo”.