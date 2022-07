Le robaron un millón de pesos de su cuenta del banco Supervielle

Una docente de Villa Mercedes sufrió el robo de más de un millón de pesos de su cuenta del banco Supervielle, mediante transferencias a seis cuentas de la misma persona. La entidad no le brindó soluciones.

Según expresó Melina Pissane a la radio FM Latina, el dinero se encontraba depositado en la sucursal de la avenida Mitre y Edison de Villa Mercedes. “Estaba trabajando y cuando quise ingresar a mi cuenta, me encuentro con que me salen transferencias a distintos CBU. Hicieron seis transferencias en el lapso de 3 minutos”, detalló.

"Cuando me llegan las notificaciones de las transferencias, me sale el nombre de la persona. Son seis cuentas de la misma persona”, indicó Pissane, y agregó que al realizar la denuncia, la Policía le dijo que eran de Buenos Aires. “En teoría son menores, porque el DNI empieza con 43, no llega ni a los 18 años”, indicó.

La docente de Matemáticas comentó que el dinero era parte de sus ahorros, un préstamo, su sueldo y el aguinaldo que le habían depositado ese día. "Es mi trabajo, son mis ahorros, necesito el dinero para pagar las cuentas, para comer, y ya pasaron 20 días de esto", remarcó.

Por su parte, desde Supervielle le dijeron que "lo iban a solucionar porque era un problema que estaba teniendo el banco”, pero luego no le brindaron más respuestas certeras.

"Esta semana me encuentro con que no se sabe si sí o si no. Es probable que sí, pero también es probable que no me devuelvan mi plata", indicó.

Asimismo, le dijeron que solo le queda esperar. “Por favor, que se pongan en mi lugar. Una confió en el banco, se supone que es un lugar seguro”, remarcó Pissane.

FM Latina/ SD.