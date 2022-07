Tenis de mesa: histórica actuación de San Luis en el Argentino

El tenis de mesa de San Luis goza de muy buena salud. La actuación histórica de la delegación en el 67º Argentino que se disputó en el Aconcagua Arenas de Mendoza no fue casualidad, fue un merecido premio al trabajo idóneo de hace un tiempo a esta parte. San Luis logró dos medallas de oro y cinco de bronce, en una competencia que tuvo 742 jugadores de 17 selecciones. Giuliano La Vía —dos oro y un bronce— y Tobías Martínez —dos oro— fueron las grandes figuras de la legión puntana, que estuvo integrada por once jugadores.

Los oros llegaron de la mano del torneo por equipos en la categoría Sub 13 (Giuliano La Vía, Tobías Martínez y Agustín Aguilera Mining), y del doble caballeros Sub 13 (Giuliano La Vía y Tobías Martínez).

Los cinco bronces lo consiguieron Giuliano La Vía en Sub 13, equipos damas Sub 17 (Abril Pizzutti, Mariel Jolivot Rondón), equipos caballeros Sub 17 (Pablo Contreras, Ignacio Corradi, Baltasar Guardia y Lighuen Gehning), dobles caballeros Sub 17 (Pablo Contreras e Ignacio Corradi) y doble mixto Sub 17 (Ignacio Corradi y Abril Pizzutti).

La labor de la sangre nueva del tenis de mesa fue muy buena. Los mejores exponentes del país estuvieron en Mendoza y con ellos se midió la Selección de San Luis, que, lejos de achicarse ante el nivel de los rivales, sacó a relucir todo su talento y dejó bien en claro que el tenis de mesa sanluiseño está atravesando un excelente momento.

Si bien es cierto que Giuliano La Vía —con dos oros y un bronce— y Tobías Martínez —con dos oros— fueron los abanderados y los destacados de este gran torneo que hizo la delegación puntana, también es verdad que el resto de los competidores dejaron su impronta.

Otro dato importante es que el tenis de mesa se expandió en la provincia. En la Selección hubo jugadores de la capital, de Villa Mercedes y de Merlo, lo que hace un abanico muy amplio y que cada vez son más quienes se inclinan por esta disciplina deportiva.

Las miradas se posaron mucho en la Selección puntana que partido tras partido se ganó el corazón de los fanáticos que se llegaron hasta el imponente Aconcagua Arenas, que sirvió de escenario para una competencia que tuvo todos los matices.

El cuerpo técnico, integrado por Thomas Agustín Giacometti Garret y Tomás Schweistein, se viene muy conforme, no solo por las medallas, sino por el nivel de sus dirigidos. Fue un torneo de alto nivel y San Luis estuvo a la altura. Fueron protagonistas en todos los duelos y dejaron su sello, sea cual fuere el rival que había enfrente.

Ahora será turno de descansar y pensar en lo que viene. No hay que relajarse y seguir entrenando para llegar de la mejor forma. Y este triunfo también tiene un sabor especial para Héctor Ocampos, quien por razones de salud no pudo viajar y vivió a la distancia este gran torneo de muchos de sus dirigidos.

San Luis regresó de Mendoza con medallas y trofeos, pero más feliz por la convicción de que este es el camino correcto.