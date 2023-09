Tobías Martínez, con la mente puesta en los Panamericanos

Tobías Martínez no para de soñar despierto. El joven puntano jugador de tenis de mesa se encuentra en el Cenard entrenando con la Selección Argentina de menores, que afrontará el Panamericano en Colombia entre el 9 y el 16 de octubre.

"Sigo soñando a lo grande, no puedo creer adonde llegué y el camino que me falta recorrer. Actualmente me estoy preparando para competir en el Panamericano de Tenis de Mesa que se desarrollará en Colombia en octubre. Estoy feliz y trato de disfrutar cada momento y sacar el máximo de provecho", detalló el puntano en un descanso de su riguroso entrenamiento.

Talentoso como pocos, un "distinto" hasta para agarrar la paleta, Tobías comenzó a jugar hace menos de 5 años y ya captó la atención de los seleccionadores argentinos.

Tobías nació en la capital puntana el 18 de marzo del 2010 y a fines del 2018, a la edad de 8 años, arrancó en este hermoso y difícil deporte olímpico, en la Escuela de Tenis de Mesa del club GEPU dirigida por su entrenador Héctor Ocampos.

Desde el primer día, en la primera clase, el entrenador Ocampos al ver cómo empuñaba la paleta, supo que Tobías estaba destinado a grandes logros en este deporte, caracterizándose por ser un jugador zurdo, ofensivo y muy talentoso.

Viene de un gran festejo y seguramente la energía necesaria como para afrontar los próximos compromisos de la mejor manera. En el 68° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, disputado en julio en el Parque Olímpico de la Juventud, Tobías se consagró campeón argentino en Individuales Sub 13, convirtiéndose en el primer jugador de la Provincia en alcanzar este preciado título, que lo deja un escalón por encima de cualquier otro.

"Fue un torneo increíble, me sentí muy bien en cada uno de los partidos. Los rivales fueron muy duros, pero pude sortearlos de la mejor manera y pude festejar", expresó el campeón.

La delegación argentina que viajará a Colombia está compuesta por 8 jugadores y los entrenadores. "Salimos entre el 6 y el 7 de octubre de Buenos Aires. Estoy muy ansioso, pero a la vez seguro de que dejaremos todo", dijo.

El equipo "albiceleste" está conformado por 4 jugadores por categoría; viajarán la Sub 11 y Sub 13.

En la categoría menores, en la cual compite Tobías, hay dos jugadores de Buenos Aires y uno de Río Negro.

"Yo juego con un chico de Río Negro y estoy en el Grupo A, los otros chicos del Grupo B son de Buenos Aires. Tenemos muy buena onda y siempre tratamos de mejorar en equipo, sabemos que nos tiene que ir bien a todos. Estoy feliz por este gran momento", cerró el puntano.

Si bien la Selección Argentina solventa gran parte del viaje, Tobías se tiene que hacer cargo de varios ítems, por lo que su padre Marcos creó una cuenta para que todos los que quieran colaborar con la participación en el Panamericano puedan hacerlo.

"Agradecemos el apoyo de todos los que puedan donar o hacer algún aporte, lo pueden hacer al alias tobiasacolombia.mp, titular: Marcos Martínez Raimundo Daniel", detalló el papá.