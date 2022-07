Registran aumentos del 20% en productos y hay faltantes

Escasez. Esperan reposición de aceite y azúcar, no así de papel higiénico. Foto: Martín Gómez.

El recambio inesperado de autoridades en el Ministerio de Economía de la Nación, y la suba del dólar no oficial que trajo aparejada, generan incertidumbre frente a lo que vendrá, con tintes de sorpresa y asombro en los comerciantes y consumidores puntanos. En los negocios de San Luis registran subas del 20 por ciento y faltantes en algunos artículos.

Aseguran que proveedores, distribuidores y propietarios de las grandes cadenas nacionales dejaron "en veremos" a los negocios con faltantes de stock, principalmente de productos de primera necesidad y con movimientos basados en la especulación.

El directivo de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, Ángel Soria, afirmó: "A la acuciante situación que estábamos viviendo con la inflación le tenemos que agregar el tema, a partir de la renuncia del ministro de Economía (Martín Guzmán), de la incertidumbre. Hoy tenemos falta de certezas totales. No sabemos si estamos vendiendo y ganando o perdiendo o saliendo hechos; no tenemos idea. Les pedimos a nuestros proveedores y distribuidores listas de precios y prácticamente no las tienen. Sí nos van advirtiendo obviamente sobre faltantes, como el papel higiénico".

La primer vocal de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes de San Luis, Mayra Aranega, remarcó que es posible que en estos días, producto de las especulaciones, los comercios que abren sus puertas marquen un 20% de aumento en sus artículos. "Muchos están esperando hasta el viernes, porque supuestamente tendremos otras novedades que no van a ser positivas. Hay muchos rumores y miedos, no quieren vender con financiamiento, evitan las tarjetas de crédito, los precios en las vidrieras están subiendo porque se habla de un 20% de incremento en todo y están aumentando porque es la única forma de tener los locales abiertos. Es preocupante".

El presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Jorge Moyano, expresó: "Estamos en medio de las dudas; los comercios sin precios y con aumentos de alrededor del 20%. Que no hay entrega de mercaderías es una realidad y se está dando que entregan productos, pero con una factura abierta, es decir con el precio a convenir".

"Evidentemente habrá un incremento en la lista de precios de todos los rubros comerciales superiores a los que se venían dando, que eran alrededor del 5% y el 6% acompañando la inflación. Lamentablemente sabemos que cada vez que aumentamos, se reduce la posibilidad de consumo de la inmensa mayoría de la ciudadanía", agregó.

Soria dijo que la situación es crítica. "Antes era triste ver a los compradores llevar diez productos y terminar dejando dos o tres. Hoy la cara de los clientes es angustiante, cara de resignación, no saber cómo se sigue, cómo se puede comprar. Nosotros ya no sabemos cómo agudizar nuestro ingenio para poder llegar a nuestros clientes con un precio accesible o para que lleven mercadería", afirmó.

En los negocios puntanos indicaron que esperan, para el viernes o sábado, respuestas en cuanto a los aumentos que establecen los distribuidores. También sobre la reposición, por lo menos de aceite y azúcar, que se encuentran entre los productos que están actualmente en falta.

"Queremos ser positivos porque es la única forma que tenemos de poder salir adelante. Esperemos que esto se estanque durante una semana para poder armarnos y tener la mercadería. Confiamos en que vamos a mejorar", comentó Aranega.