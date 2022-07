Jorge Brugorello ingresó al Salón de la Fama de Softbol

Hay distintas formas de ser reconocido en el mundo del deporte, medallas, trofeos y pergaminos son alguno de ellos, pero para el softbol, el logro máximo es entrar al Salón de la Fama, un lugar reservado para leyendas y que a partir de ayer tiene a un puntano por adopción entre sus elegidos: Jorge "Coco" Brugorello.

En 1975 fue delegado de Argentina en el Congreso de la Federación Internacional de Softbol. Sin embargo, hizo su carrera en el arbitraje, representando a nuestro país en cinco Juegos Panamericanos (Caracas 1984, Indianápolis 1987, Mar del Plata 1995 —Asistente del jefe de Árbitros—, Winnipeg 1999 y Santo Domingo 2003) y tres Campeonatos Mundiales (1984, 1994 y 1997), entre muchas otras competencias.

"Sabía la intención que tenía la Confederación Argentina de Softbol, pero nunca imaginé que podía transformarse en realidad, desde que me confirmaron este reconocimiento estoy a un metro del piso, no lo puedo creer", sostuvo "Coco", quien se transformó en el primer árbitro de Argentina de ingresar al Salón de la Fama.

Nacido en Buenos Aires, Jorge hace casi 4 décadas que vive en San Luis, ahora Potrero de los Funes es su lugar en el mundo y allí fue, sentado viendo las sierras, cuando recibió la noticia proveniente de la ciudad de Taipei, China, donde se desarrolló el Congreso de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

"Bien temprano, tipo 8:30 lo primero que me llegó fue un video, que filmó el presidente de la delegación de Argentina en Taipei. Allí se veía mi nombre y una voz femenina que contaba en inglés mi postulación. En el congreso había 140 delegados de todo el mundo y por unanimidad aceptaron mi ingreso. Fue increíble y un orgullo tremendo que me hayan tenido en cuenta para semejante reconocimiento, me pusieron en lo más alto del softbol mundial, me pusieron dentro del soñado Salón", detalló Brugorello, quien compartió este privilegio con el dirigente entrerriano Víctor Centurión y se suman a Fernando Aren, Eduardo Sabaté, Enrique Alcaraz, Oscar Bolzán y Candelario Rosales como los únicos argentinos en el Salón de la Fama.