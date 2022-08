Los bomberos acudieron a más de 370 incendios desde enero

En lo que va del año, el cuerpo de Bomberos Voluntarios El Fortín acudió a más de 370 incendios. La cifra incluye 270 de pastizales o forestales, un número superior a los más de 200 que hubo en el mismo período del año pasado. Además, en la asociación aseguran que julio fue el mes con más viviendas quemadas.

Los datos fueron aportados por el comandante mayor Gabriel Giménez, jefe del cuerpo activo, en una visita que hizo El Diario por la sede de Remedios Escalada 11. La comparación corresponde a los períodos que van desde el 1º de enero al 28 de julio de este año y de 2021. "Tomando este parámetro, en el global de las prestaciones de servicio, tenemos en lo que va de 2022 un cien por cien más. Hoy por hoy llevamos 628, contra 316 que hubo anteriormente", puntualizó Giménez.

Los bomberos trabajan en diversas situaciones como en el derrame de sustancias peligrosas, en rescates, en proveer agua o limpiar el asfalto para ciertos eventos públicos, hacer prevención, entre otras. Mientras que el año pasado (siguiendo el lapso comparado) estuvieron en 158 incendios, de los que 70 fueron forestales y 33 de casas, este año se elevó a 372 en total, de los que 278 fueron forestales y 43 en domicilios.

El resto de los casos corresponden a siniestros en los que se quemaron desde un auto, una fábrica, un departamento, un depósito o un taller, por ejemplo.

Conexiones clandestinas: Las instalaciones eléctricas no autorizadas son uno de los motivos de incendio. Ponen en riesgo la vida de los bomberos, porque al no pasar por las medidas de seguridad, no permiten cortar el suministro.

"Este año el mayor porcentaje de viviendas quemadas ha sido en julio, en el que tuvimos 10. En cambio, en el año anterior la mayoría se produjeron en febrero con un total de 8", acotó el jefe del cuerpo activo. Dijo que el principal motivo es porque en lo que va del año ha hecho más frío, y que están relacionados a problemas con artefactos eléctricos para calefaccionar. En 2021 la situación fue similar, aunque en una época de calor y con inconvenientes en aires acondicionados.

"Nosotros no hacemos pericias, pero hablando con los que habitan las viviendas, vemos que hay graves problemas con las instalaciones eléctricas o descuidos. A veces nos dicen que tenían un caloventor en cierto lugar, notaban que el enchufe calentaba, pero así y todo lo prendieron y se fueron, para mantener la casa caliente. Otra situación es la de poner ropa al lado de un calefactor o una estufa para secarla, no prestarle atención o irse", comentó el comandante.

Giménez aclaró que gran parte de estos incendios, como los de pastizales, se podrían prevenir si la población toma conciencia sobre los peligros que conlleva lo que está haciendo. Dijo que lo ideal sería hacer revisar las instalaciones eléctricas por profesionales de manera periódica para ver si es acorde a la cantidad de artefactos. Efectuar el correcto mantenimiento de aires acondicionados o calefactores, que suelen pasar grandes períodos de tiempo en desuso. Nunca anular las rejillas de ventilación, y en la medida de lo posible adquirir un medidor de monóxido de carbono que podría evitar intoxicaciones silenciosas.

Redacción/MGE