Daniel Miranda es el nuevo presidente de la Liga Sanluiseña

La Liga Sanluiseña de Fútbol tiene nuevo presidente. Se trata de Daniel "Pela" Miranda, quien reemplazará al saliente Fernando Aguilera. Este jueves, el flamante titular de la casa mayor del fútbol de San Luis se acercó a las oficinas de la Secretaría de Deportes en Terrazas de Portezuelo para presentarse formalmente como el nuevo presidente de la Liga de Fútbol ante las autoridades del deporte de la Provincia.

“La reunión con Cintia Ramírez fue muy positiva. Le conté cómo se desarrolló la asamblea, ella me transmitió su apoyo, y aproveché para decirle cuál fue mi primera impresión al llegar a la Liga. Le dije de la problemática y las cosas más urgentes que necesitamos para mejorar. El viernes (por hoy) y el domingo tenemos partidos importantes en el futsal, así que vamos a necesitar el Ave Fénix, ya que son cotejos clasificatorios a nivel nacional", comenzó diciendo Miranda.

La charla fue amena y la idea es aunar criterios para trabajar en conjunto para el bien del fútbol sanluiseño. Si bien es cierto que los torneos están comenzados y es difícil cambiar sobre la marcha, la idea del nuevo presidente de acá a fin de año es acomodarse un poco con su gente y conocer la intimidad de todo para fortalecer lo que se hizo bien y mejorar aquello que haya que mejorar.

El predio deportivo es el sueño de todos y será el que le dé un salto de calidad al fútbol de la provincia.

Uno de los proyectos más importantes del Gobierno para el año que viene es la construcción del predio deportivo para toda la provincia, y la meta es que se disputen los partidos ahí. Fundamentalmente el fútbol infantil. “La idea es que la parte de fútbol esté a cargo de la Liga y se puedan jugar todos los partidos ahí, en las canchas de césped sintético de fútbol 11, lo que le va a dar un gran salto al fútbol de San Luis. El que jugó alguna vez al fútbol va a entender lo que estoy diciendo: si la pelota puede rodar y en vez de hacer cinco toques la podés parar en uno, ya estamos dando un gran paso para todos nuestros niños. Ojalá que todo el infantil se pueda jugar ahí”, consideró el flamante presidente.

Este predio le dará un plus especial, ya que no solo lo podrá usar la sangre nueva, sino que se pueden jugar cruces decisivos en otras categorías.

También hubo mensaje para los clubes, que hacen un esfuerzo muy grande para poder disputar cada torneo y presentar todas las categorías juveniles e infantiles. "A los clubes vamos a darles lo mejor de nosotros. Quiero decirles que porque haya jugado al fútbol no me considero el dueño de la verdad ni me las sé a todas, por eso considero que es importante el acompañamiento. Les agradezco a todos el apoyo incondicional que hemos tenido con esta votación. Armé un importante equipo de trabajo en el que confío mucho para poner a nuestro fútbol donde todos queremos, que es lo más alto que se pueda. Les prometemos pasión y compromiso", aseguró.

Daniel Miranda ya transita sus primeros días como presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol, y no quiere dejar nada librado al azar.

