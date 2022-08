San Luis recibe al Regional U14 de hockey femenino

El semillero del hockey femenino a nivel Centro-Cuyo disputará un atractivo torneo regional este fin de semana en San Luis, que tendrá dos canchas para albergar los 16 mejores equipos de la categoría Sub 14 en las divisiones A y B.

El certamen se disputará desde este viernes hasta el domingo en el Centro de Desarrollo y Especialización Deportiva Ave Fénix y en el club Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU).

La Torre Hockey Club será el único representante puntano en el torneo y estará disputando la Zona B de la División A; compartirá grupo con Lomas de Rivadavia, Liceo y Banco de Mendoza.

La otra zona, la A, estará compuesta por Maristas, Barrio Parque, Universidad Nacional de San Juan y Amancay.

La Torre debutará este jueves a las 10:30 frente a Lomas de Rivadavia y tendrá su segundo partido frente a Liceo a las 16:30. El cierre del grupo lo hará este viernes a las 13:30 frente a Banco de Mendoza. Sábado y domingo estarán reservados para semifinales y finales, respectivamente.

"Como club siempre buscamos este tipo de torneos para el crecimiento de las jugadoras. Dentro de algunas semanas estaremos compitiendo en la categoría Sub 16 en San Juan, que viene de competir a principio de año en Tucumán", explicó Pamela Ontiveros, la encargada de comandar al equipo, y agregó: "El plantel que presentaremos en este Sub 14 este año tiene mucho recambio y no compite a este nivel hace un tiempo por temas de pandemia, pero vamos a dar lo mejor de nosotras para que queden bien ubicados el club y la provincia".

Con respecto a los rivales, Ontiveros expresó: "Nos toca una zona con dos equipos de Mendoza, que es lo más fuerte en nivel en la región, pero estamos muy motivadas y esperamos que nos vaya bien".

El equipo puntano vivirá la experiencia con mucho profesionalismo, ya que ayer entrenó córners cortos y a partir de anoche quedaron concentradas en el polideportivo Ave Fénix.

En la División B, que se jugará en paralelo con la A, competirán divididos en dos zonas: la A, en la que estarán Leonardo Murialdo, Universitario de Córdoba, C. J. Castro de San Juan y Universidad Nacional de Río Cuarto; y la Zona B, en la que estarán Lasalle HC de Córdoba, Club Alemán de Mendoza, Pumai de Río Cuarto y La Tablada de Córdoba.

Redacción/MGE.