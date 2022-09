"La próxima voy y gatillo yo", el mensaje de Brenda tras el atentado contra Cristina

Uno de los últimos mensajes que intercambió Brenda Uliarte con el Nicolás Gabriel Carrizo luego del fallido atentado contra Cristina Kirchner, deja en evidencia que la joven tenía intenciones de volver a intentar matar a la vicepresidenta.

-"La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano", dijo Uliarte, una de las cuatro detenidas.

-"¿Querés hacerlo?", quiso saber Carrizo.

-"Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso", respondió.

El diálogo entre Uliarte y Carrizo se dio apenas un rato después de que Fernando Sabag Montiel le gatillara en la cabeza a Cristina Kirchner la noche del primero de septiembre y luego fuera detenido.

Su novia le pidió después al presunto líder de los "copitos": "Hagámonos los pelotudos" porque "vamos a caer todos en la volteada".

Los mensajes fueron detectados en el celular de Carrizo y tanto él como Uliarte podrían volver a ser llamados a declarar para exhibirles esta nueva prueba, pero eso será una decisión del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Uliarte ya fue procesada como coautora de la tentativa de homicidio de la vicepresidenta junto a Sabag Montiel, mientras que la situación de Carrizo resta definirse.

