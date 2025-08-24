Siete de cada diez argentinos no confían en la inflación que informa el INDEC

Un sondeo nacional de la consultora Zentrix revela que el 67,4% de los argentinos considera que los datos oficiales no reflejan la suba real de su costo de vida.

Una encuesta realizada por la consultora Zentrix muestra un alto nivel de desconfianza hacia las estadísticas oficiales. Según el relevamiento, el 67,4% de los consultados afirma que los datos sobre inflación que publica el INDEC no representan la variación real que perciben en sus gastos. Solo un 29,9% confía en las mediciones del organismo.

El estudio señala que esta percepción está fuertemente condicionada por la identidad política. Entre los votantes del exministro Sergio Massa, la desconfianza trepa al 94,4%, mientras que entre los electores de Javier Milei cae al 43,8%, con un 52,2% que respalda los números oficiales.

La polarización en torno a un indicador técnico como la inflación se enmarca en un escenario de malestar económico generalizado: el 64% de los encuestados califica la situación del país como negativa y más del 40% dice atravesar una situación personal mala o muy mala.