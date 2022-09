El gas metano se puede convertir en una ganancia

Cuando la FAO publicó el informe "La larga sombra del ganado", en el que responsabilizaba a la actividad por el cambio climático, aduciendo que producían más gases de efecto invernadero que el transporte de todo el mundo, el profesor Frank Mitloehner, de la Universidad de California, refutó con datos científicos esa teoría, quitándole argumentos al fuerte lobby antiganadería que hay en el mundo.

“No me sonaba bien que vacas, cerdos, aves y ovejas produjeran más gases de efecto invernadero que todos los autos, camiones, trenes, aviones y barcos del mundo", dijo el investigador, quien visitó la Argentina hace un par de meses para contar qué se puede hacer con el gas metano que expiden los bovinos, la principal crítica que hacen los ambientalistas a la producción de carne.

La clave estuvo en el descubrimiento de algunas contradicciones en el trabajo de la FAO. “En ganadería midieron toda la cadena de suministro: suelo, plantas, animales, cuánto sale de la boca, del estiércol, qué sucede cuando se procesan las carnes, cuando se cocinan y se consumen. Pero no hicieron lo mismo para el transporte, no incluyeron la producción de los vehículos, las carreteras ni los aeropuertos. Solo miraron lo que salía del caño de escape, porque no tenían la información del ciclo de vida tal como había para el ganado”, contó.

La ganadería puede secuestrar mucho carbono y compensar las emanaciones de su actividad para ayudar a la neutralidad climática.

Hay que tener en cuenta que los gases de efecto invernadero asociados a la ganadería son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. “De esos tres, el de mayor impacto es, por lejos, el metano, aunque también puede contribuir a la solución al calentamiento global”, planteó Mitloehner. Y siguiendo con la comparación con el transporte, argumentó: “Una vez que, quemás combustible, el dióxido de carbono que sale del caño de escape de un auto permanece en el aire durante miles de años. Pero no sucede lo mismo con el metano, que atrapa mucho calor del sol, pero tiene una vida útil muy corta”.

El desafío es recuperar ese 10% de la energía que pierden los animales en la alimentación, que es lo que se transforma en metano. “Es una merma neta para la producción, o sea de dinero, y genera un problema ambiental. Deberíamos minimizar el metano que libera nuestro ganado (con genética, nutrición, manejo y sanidad) y capturar el que proviene del estiércol para transformarlo en algo útil”, propone.

Una de las vías es “no limitarse a almacenar el estiércol en lagunas al aire libre, hay que taparlas y capturar el gas que emanan, que se convierte en combustible renovable. Los que lo hicieron ya redujeron la emisión un 30% y están ganando dinero, ya que ese biogás (60% es metano), se paga con un bono de carbono”. Con leyes restrictivas como las de California, que exige una reducción del 40% del metano para 2030, aunque por otro lado otorga incentivos financieros a la actividad lechera, gestionar el metano es clave para que la ganadería sea parte de la solución al cambio climático.

Cuando los grupos antiganadería proponen dejar de comer carne, Mitloehner los refuta con una ecuación simple: “En una situación extrema, si los 320 millones de estadounidenses dejaran de consumir alimentos de origen animal, se volvieran completamente veganos, las emisiones se reducirían un 2,6%, muy poco frente al 80% de los combustibles fósiles". En el cierre, animó a los productores a "trabajar con sus científicos para averiguar la importancia del secuestro de carbono y cuánto de las emisiones se puede compensar”.

