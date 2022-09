Rusia volverá a jugar tras la suspensión de la FIFA

Y sin repechaje. Rusia no disputa un partido oficial desde la derrota frente a Croacia por 1 a 0. Foto: internet.

La Selección de Rusia volverá a disputar un encuentro el próximo 24 de septiembre, de carácter amistoso y frente a Kirguistán, luego de ser suspendida hace siete meses por la FIFA y la UEFA por la invasión en Ucrania.

El partido se disputará en la capital kirguís, Biskek, mientras que en noviembre -con fecha a confirmar- sumará un nuevo compromiso frente a Irán.

La Unión de Fútbol de Rusia dedicó los últimos meses a buscar selecciones a las que enfrentarse tras la sanción que impide a los eslavos disputar el Mundial de Qatar y la Liga de las Naciones.

Además, Rusia no disputa un partido oficial desde la derrota frente a Croacia por 1 a 0, resultado que lo condenó al repechaje mundialista y el cual no pudo disputar ante Polonia por una "operación militar especial".

Por su parte, el seleccionador ruso, Valeri Karpin, convocó en la lista preliminar a 35 jugadores, entre los que destaca Zajarián, pretendido por el Chelsea y otros grandes europeos, y Mostovói, el extremo del líder de la liga rusa, el Zenit San Petersburgo.

Ante la falta de partidos, Karpin decidió compaginar el cargo de seleccionador con el de entrenador del Rostov, club de la división de honor rusa.

Esta sanción no solo afectó a la Selección de Rusia, sino que también recayó sobre los clubes que no pueden disputar competiciones internacionales, por lo que no participan de la Champions League ni en la Europa League.

NA/MAM.