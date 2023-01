La meta es reactivar la producción porcina local

El acceso a créditos blandos, mejorar la genética, formar operarios como potencial recurso humano, abrir un frigorífico de lechones y tener mayor capacitación a nivel general, principalmente en áreas de sanidad y nutrición, son algunos de los requerimientos que plantearon diez productores porcinos que participaron de la reunión que organizó el Subprograma de Producción y Mejoramiento Genético Animal, a cargo de Juan Pablo Rey.



“Hicimos este encuentro con poquitos criadores porque buscamos saber cuáles son las necesidades que tienen en sus establecimientos en el momento de producir la carne, en cualquiera de los eslabones de la cadena. Queremos identificarlos y beneficiarlos con asesoramiento por parte del Ministerio de Producción, que el especialista los visite al menos una vez al mes para que puedan ir mejorando”, indicó Rey.



En estos espacios de conversación y exposición la idea es que todos planteen e ilustren sus experiencias, “las tecnologías que utilizan, que muestren sus emprendimientos, es decir que se intercambien conocimientos”, explicó Rey.

La producción de cerdos implica inversión en infraestructura, alimentación y sanidad, tres aspectos que influyen en el crecimiento de la actividad.





El 1° Encuentro de Productores Porcinos de San Luis se realizó en la Escuela Técnica N° 14 “Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Luis Luco”.

Los próximos pasos seguirán por la creación y desarrollo de políticas que favorezcan a los pequeños y medianos productores que estén enfocados en crecer comercialmente, “buscamos brindarles herramientas para que mejoren las condiciones de su trabajo. En esta búsqueda, hago hincapié en que lo importante es que tengan una visión empresarial, es decir, que tengan sus proyectos orientados en crecer como empresa, para desarrollar la industria de la carne porcina dentro de la provincia”, aseveró.

Concentrados. El día de la reunión todos aprovecharon para contar sus experiencias.





El jefe del Subprograma Producción y Mejoramiento Genético Animal afirmó también que repetirán este encuentro en diferentes puntos de la provincia. “En la zona de La Punilla, Villa del Carmen, La Toma y Quines, hay productores porcinos, entre otros puntos estratégicos también hay criadores y queremos llegar a ellos también”, explicó el funcionario y añadió que lo principal es que tengan ese perfil empresarial.



“Buscamos criadores que apuesten al sector, queremos motivarlos para que crezcan y qué mejor manera que hablar con ellos para que nos cuenten cuáles son los obstáculos para lograrlo, la idea es que un criador de cerdos se convierta en un productor de capones, hacer productos frescos al mostrador, y que del mostrador, San Luis se convierta en una provincia que provea a otras, y por qué no, lleguemos a exportar a otras partes del mundo”, expresó.



Por su parte, Leandro Degan, especialista en producción porcina, asesor del Ministerio de Producción, mostró entusiasmo por la iniciativa: “Vamos a trabajar en conjunto para reactivar el sector. La provincia cuenta con dimensiones de campo, tenemos buena calidad de agua, el cereal es barato porque estamos lejos del puerto y tenemos que empezar a vender materias primas, es decir tenemos proteínas en carne de cerdo”, indicó Degan.



Además el productor expresó: “Considero que contamos con mucho potencial. Dentro del crecimiento que se puede dar observo más cantidad de fuentes de trabajo en carnicerías, en trozadero, en frigorífico y de ahí en más lo que resta es crecer, hay muchas provincias vecinas que no realizan esta actividad y podemos venderles también. Estamos a pocos kilómetros de distancia y estamos preparados para armar con buena genética un producto óptimo para que además podamos exportar”.

Médicos. Juan Fabricio y Darío Maurer, producen cerdos y viven de sus profesiones.





Dentro del aula de la institución estaba también Darío Maurer, un productor que se dedica a la actividad desde hace 15 años. “Soy médico del hospital, pero también soy productor. Mi establecimiento está pegado a la escuela agraria. Trabajo con 80 madres y hacemos lechones y capones. Me parece bárbaro que se realicen este tipo de iniciativas, todo lo que sea para sumar siempre sirve. El tema sanitario es primordial, tanto para el consumo como para la salud de los animales. La situación económica del país es una de las principales causas por las que no podemos crecer, frena todo. La producción de cerdos lleva mucha inversión en infraestructura, alimentación, sanidad y el principal obstáculo es ese. Se nos hace sumamente difícil afrontar los gastos”, opinó.



A su lado estaba Juan Fabricio, un médico veterinario, que inició su camino en la producción porcina hace 3 años. “Tengo 12 madres, están en una zona cercana a la de la base de Villa Rey-nolds, cerca del río. El problema que tenemos son los costos de los alimentos, el maíz sube, el consumo no, pero sí los precios. Las charlas son muy importantes, conocer sobre sanidad, genética y nutrición es la base para desarrollar el proyecto. Ojalá que todo se dé como esperamos y todos salgamos adelante”, dijo.



Otro aspecto interesante de la reunión fue la charla que brindó la directora del Laboratorio del Campo, Micaela Álvarez. La profesional dio un pantallazo sobre las actividades que realizan en cuanto a sanidad. Además explicó y dio información sobre las enfermedades habituales que afectan a los cerdos, como la triquinosis o brucelosis.



“Lamentablemente son enfermedades cada vez más comunes en nuestra provincia, por eso es importante estar al tanto de los pasos que deben seguir para realizar las muestras”, concluyó Álvarez.