Lucas Pertossi: "Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie"

Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers, pidió la palabra frente al Tribunal y afirmó que "nunca" tuvo la "intención de quitarle la vida a nadie".

Lo hizo en la última audiencia del juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, también en una fecha especial por ser el tercer aniversario del hecho.

Comenzó su declaración diciendo: "Veo a mí izquierda a un amigo mío que lo estaban agarrando del pie y lo querían tirar al piso, les digo 'soltarlo', veo que el chico se para y me voy caminando hacia la esquina. Cuando llego me encuentro con que no sabía dónde estaba parado, más la noche, más el alcohol, y al llegar a la esquina los pierdo".

"Ahí llamo y mando mensajes a mis amigos. Me dicen que estaban en el mercado. Cuando voy veo que no están, los empiezo a llamar. Veo a un chico y le pregunto '¿Viste a grupo de chicos?'.

(El chico responde) 'No vi a nadie, hubo una pelea en Le Brique, llegó la ambulancia y caducó el grupo'", explicó frente a los jueces.

La resolución final de su testimonio corto fue: "En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento participé de un plan de asesinato, solo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie".

Este miércoles se cumplen tres años del crimen cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell.

Blas Cinalli

Después pidió la palabra el rugbier Blas Cinalli. "Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

"Yo en ningún momento le pegue a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique", expresó.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dispuso que los alegatos de las partes en el juicio por el crimen de Baéz Sosa se lleven a cabo el 25 y 26 de enero próximos.

El miércoles 25 será el turno de la fiscalía y el particular damnificado, mientras que el jueves 26 alegará la defensa de los ochos rugbiers acusados del homicidio.

NA-Télam