Amigas de la joven asesinada la recordaron con una marcha

La procesión va por dentro”, versa un dicho popular. Y quizás eso era lo que sentía María Soledad Zalazar, degollada por su pareja el domingo en la casa que compartían en Concarán. Quienes la conocieron coinciden en que nunca les habló de que fuera víctima de violencia física, aunque sí les decía que las discusiones con Luis Ramírez, el femicida, eran frecuentes y que no la ayudaba con el sustento de la hija que tenían en común. Aún shockeadas, dos amigas contaron cómo era “Sole”, por quien marcharon el martes a la tarde por las calles de San Martín, el pueblo donde se crió.

Georgina Martínez se crió junto a Zalazar y eran mejores amigas. “La conozco desde la primaria. 'Sole' era mi familia en realidad, mi hermana. No hablábamos todo el tiempo, cuando ella iba al pueblo nos juntábamos, cuando yo iba también”, contó ayer, con la voz quebrada por momentos.

La joven asesinada nació en Buenos Aires y llevaba el apellido de sus padres biológicos, pero ellos le cedieron la crianza a Sandra Fuentes, a quien Soledad consideraba su mamá, y con quien se mudó a San Martín cuando cursaba el sexto grado de la primaria. “Era hermosa, una gran persona, buena amiga. Te juro que no puedo creer que le hayan quitado la vida, no se lo merecía, no se merecía eso. Miles de veces le dije que este tipo (Ramírez) no era para ella, pero nunca me habló de violencia física. Siempre de peleas, de violencia verbal. Cuando se peleaba y ella se iba al pueblo, y cuando estaba ahí con su familia estaba bien”, recordó.

Martínez contó que “Rocha”, como apodaban a su amiga, conoció a Ramírez en 2018, cuando cursaba el sexto año de la secundaria en el Centro Educativo Nº 18 "César Rosales". A mediados de septiembre de ese año, cuando faltaban apenas tres meses para que concluyera sus estudios, el joven le ofreció irse a vivir con él a Las Aguadas, una localidad cercana, y Zalazar dejó la escuela.

“Siempre me dijo que él era agresivo, no físicamente, sino que le gustaba hacerla sentir mal, que nunca la ayudaba con nada”. “Ella era una mujer a la que le gustaba progresar un montón. Le encantaba tener todo y no sé por qué seguía con él, no entiendo. Miles de veces se lo dije y no lo entiendo. Igual nunca pensé que podía pasar algo así”, lamentó la mujer.

Si bien intercambiaban mensajes o llamadas a diario, la última vez que se vieron fue en agosto de 2020, cuando la hija de la víctima cumplió 2 años. El festejo fue en San Martín, donde “Rocha” fue velada y enterrada este lunes.

Zalazar se mudó a Concarán hace unos seis meses justamente para progresar, porque en San Martín no conseguía trabajo. Tres días antes de que la asesinaran, habló con Martínez y le dijo que todo estaba bien, como siempre. “En mi familia hubo violencia y era algo de lo que siempre le hablaba a ella. Le dije que si pasaba algo con él (por Ramírez) yo no iba a tener problema en denunciarlo; quizá por eso debe ser que nunca me contó. Solo buscaba hacerme sentir bien el último tiempo, trataba de no hablarme de sus problemas”.

“El pueblo está de luto”

Gimena Germiliani, amiga y compañera de secundaria de Zalazar, coincidió con Martínez en cómo era “Rocha”. “Era un amor de persona con todos en el pueblo. Ella siempre hacía chistes, sacándote una sonrisa. Nunca la vi triste, nunca”, recordó.

Sobre Ramírez dijo no tener ningún concepto, y que no recuerda que en San Martín haya mencionado alguna vez que era violento o problemático. “Acá en el pueblo estamos todos mal porque no podemos creer lo que pasó. Yo todavía no caigo, estoy en shock. El pueblo está de luto”.

El martes, más de cien vecinos marcharon por las calles de San Martín con velas y pancartas. “Quisimos hacerlo para que la recordemos, para hacer justicia. Fue en armonía, tranquilo, como un luto”, dijo la joven. “Queremos movilizarnos un poco más. Todos con los que hablo piensan lo mismo, que esto no quede acá, que haya justicia, porque es un pueblo chiquito y muchas veces las cosas quedan en la nada”, cerró.

