Balance anual: en 2022 los casamientos crecieron un 64%

El 2022 cerró con grandes emociones en el Registro Civil provincial. Sucede que del balance anual se desprende que los casamientos crecieron el 64,23%. Desde la entidad, afirmaron que en 2021 hubo 618 matrimonios, mientras que en el año que cerró hace dos días fueron 1.015. Remarcaron que quedaron sorprendidos al ver los números finales.

“El balance del Registro Civil ha sido muy positivo porque se ha plasmado en hechos todo lo planificado. Sobre todo, el objetivo de cumplir con la medida del Gobernador, que es la descentralización administrativa: ir de la periferia al centro”, mencionó Darío Rosas Curi, director del organismo, en diálogo con El Diario de la República.

Por otra parte, informó que las uniones convivenciales fueron 1.045, frente a las 886 que marcó 2021. Cada cifra en su modalidad indicó una tendencia que despierta orgullo por las historias de vida y de amor que coronaron el año con unión. Todos los números vertidos están calculados hasta el 21 de diciembre.

El balance de 2022 del Registro Civil ha sido muy positivo, porque se ha plasmado en hechos todo lo planificado". Darío Rosas Curi, director provincial del Registro Civil.

Más allá de estos datos, otro punto significativo se relaciona con los nacimientos, que llegaron a 5.400. Cada puntano y puntana pudo acceder a los papeleos que demandan estas circunstancias y fueron atendidos de manera óptima.

“Los empleados de la entidad siempre están atentos a la labor de ayudar con los registros, para que se cumplan los términos de las leyes en materia de identidad”, dijo Rosas Curi.

También destacó que este período en particular permitió que los progenitores que no pudieron registrar a sus menores en el lapso que establece la ley, que son 40 días, lo hicieran de forma tardía para que esos niños y niñas no se quedaran afuera del sistema.

Al mismo tiempo, dispusieron distintas jornadas extraordinarias los sábados en la capital, Villa Mercedes y Villa de Merlo, a instancias de la iniciativa Sábado Joven, que buscó facilitar trámites a los adolescentes que no podían concurrir a las oficinas para concretar actualizaciones del DNI (por cuestiones de horarios y obligaciones educativas). Esta flexibilización fue una contribución clave.

El titular del Registro Civil subrayó que la entrega del grupo de trabajo fue buena e instó a los integrantes a replicar la metodología empleada en 2022, que arrojó grandes resultados. Al mismo tiempo, invitó a la comunidad a acercarse a las delegaciones para evacuar cualquier inquietud.

“Tenemos un gran equipo que trabaja con dedicación para resolver los problemas cotidianos que tienen que ver con las actas y los procesos que comprende nuestra institución”, sostuvo Rosas Curi.

Defunciones

Un número delicado que cada año se registra tiene que ver con los decesos. Con la particularidad del tema, se advirtió una baja en las cifras (si bien no pudo brindar las referencias de 2021, señaló que hubo una merma). “Han sido sensiblemente menores en 2022: fueron 3.387 muertes durante este lapso”, manifestó.