Exigen que se esclarezca un accidente de moto

Para Richard Báez, papá Walter Báez, quien el miércoles sufrió un accidente en moto en la avenida Centenario y Los Molles de la capital puntana, hay certezas de que su hijo fue embestido por otro vehículo cuyo conductor se fugó y exige que lo identifiquen. Una fuente de Accidentología Vial ligada a la investigación le aseguró a El Diario que la causa está en plena etapa investigativa y que solicitaron los registros de cámaras de seguridad para analizar y determinar si realmente hubo un auto involucrado en el hecho.

Hasta ayer al mediodía, Báez permanecía internado en terapia intermedia en la Clínica Italia. En la vereda, su padre, quien minutos antes había recibido el parte médico, refirió ante los medios que los profesionales le detallaron que tiene “traumatismo severo de cráneo, que no le ha afectado su cerebro, y problemas en un hombro por el que posiblemente lo van a operar”. Agregó que en horas de la tarde lo pasarían a una sala común y probablemente este sábado recibiría el alta médica.

No podemos quedarnos con que lo atropelló un vehículo y lo dejaron tirado como un perro. Richard Báez.

Según un informe policial, el hecho sucedió el miércoles alrededor de las 6:10. Báez, de 31 años, circulaba en una Zanella modelo RX 150 cc por Centenario de este a oeste. El escrito detalló que el asfalto estaba mojado por la lluvia de la madrugada y que el cielo estaba nublado.

“A mí lo que me comentó él es que sintió un impacto en la moto y que no se acuerda más nada. Le pasó los datos a un remisero que lo auxilió, le dijo dónde vivía su pareja y de ahí no se acuerda más nada porque se lo llevó la ambulancia. Se despertó mirando el techo de la ambulancia”, expresó Richard, y agregó que su hijo iba solo, con el casco protector colocado, pero que éste se le desprendió.

“Lo que yo me enteré es que aparentemente lo ha atropellado un vehículo… Por intermedio de un grupo de policías retirados me enteré que, aparentemente, se cayó solo por el estado en el que está la moto”, contó sobre las versiones cruzadas que ha recibido, y resaltó que la moto “tiene un choque en la parte de adelante”.

Al hombre no le caben dudas que su hijo fue atropellado, por lo que pidió que si alguien fue testigo colabore y se comunique con él al 2664190606. Mencionó que personal de un corralón ubicado cerca de donde ocurrió el hecho le ofreció los registros de las cámaras de seguridad del comercio para ver si ellas captaron el momento.

Por último, dijo que su hijo está bien: “No perdió el conocimiento, ha tenido un Dios aparte”.

