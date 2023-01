Keisy Perafán competirá este viernes en Portugal

La judoca puntana Keisy Perafán, doble medallista panamericana, competirá este vienes en el Grand Prix de Almada, Portugal, en la categoría -48 kg, en su primera actuación del año.

Perafán, de 26 años y quien obtuvo el quinto puesto en el Panamericano de Perú, de abril 2022, logró la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Guadalajara, México, 2020, y la de plata en el de San José, Costa Rica, 2018.

La puntana comentó a El Diario que se siente bien para el próximo desafío que enfrentara. Perafán señaló: “Me siento bien, así que espero poder disfrutar de la lucha. Estuve entrenando bastante, por lo que me siento confiada, porque he estado trabajando para esto. Sea lo que sea que pase mañana (este viernes) se que me preparé bien”.

En el certamen competirán 301 deportistas (179 hombres y 122 mujeres) de 41 países de los cinco continentes. La competencia comenzará a las 9 horas de Portugal, 6 de la Argentina. Perafán espera entrar a competir entre las 9:40 o 10, hora de Portugal, 6:40 o 7 argentina.

La judoca argentina competirá en su debut con Leyla Aliyeva, de Azerbaiyàn, quien disputó los Juegos Olímpicos de Tokio y ubicada en el 25° puesto del ranking mundial.

Además, competirán la bonaerense Sofía Fiora, de 27 años y representante del club Cava; el sanjuanino Karim Adarvez, de 26 años (Boca Juniors), y el cordobés Tomás Morales, de 31.

Al finalizar esta competencia de judo, la puntana se presentará el 4 de febrero en Gran Slam de París 2023 y el 6 de febrero participará del Campo de Entrenamiento Internacional que se realizará en la capital francesa.

Últimos resultados de Perafán:

►05/11/2022:

• Abierto Panamericano Córdoba 2022

- 1º puesto

►29/10/2022:

• Abierto de Oceanía de Perth 2022

- 3º puesto

►24/09/2022:

•Bogotá Abierto Panamericano 2022

- 5º puesto

►17/09/2022:

• Abierto Panamericano de Lima 2022

- 2º puesto