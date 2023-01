Tarde ideal: el Paseo del Padre vivió la primera Feria Popurrí

Cada vez son más los productores y emprendedores locales que necesitan un espacio para exponer al público los productos que realizan. Con el objetivo de que todas y todos tengan la posibilidad de vender, y justamente en temporada alta de vacaciones, la Municipalidad de San Luis ideó la primera Feria Popurrí en el Paseo del Padre.

“Se trata de mezclar un poco los conceptos de cada artesano, productor o emprendedor que quiera venir. Como no teníamos una temática fija, le pusimos 'Popurrí'. Hoy (por ayer) designamos entre 20 y 25 puestos”, explicó la jefa de Desarrollo del Programa de Promoción Turística, Sumahya Suárez.

El objetivo principal es darle la oportunidad a más artesanos y emprendedores que no tuvieron la chance de inscribirse en la página de Sigem para tener un lugar fijo durante todo el año. Por eso, esta propuesta se hará todos los viernes por tiempo indefinido para quienes hagan productos artesanales o se dediquen a emprendimientos caseros.

“Necesitamos que la gente tenga el lugar para exponer sus cosas, entonces qué mejor que vengan y que tengan un espacio. La idea es seguir con esto; no van a necesitar inscribirse en ningún lado, solo deben venir al puesto de la Municipalidad en el Paseo para que se les dé un lugar”, indicó la funcionaria.

En los puestos, hay un sinfín de productos y mercaderías hechas a mano y con detalles que únicamente un artesano o artesana podría hacer. Luján Silvero es una costurera que realiza prendas de ropa para mascotas; desde bombachas higiénicas hasta vestidos de gala.

“Tengo camisetas, vestidos, soleras, gorras, musculosas. El tiempo que me lleva hacer cada cosa es relativo, una gorrita me demanda dos horas, tengo que combinar colores y cortar telas. Mis hijas me van a empezar a ayudar así yo no dejo el puesto vacío mucho tiempo”, contó Silvero.

La emprendedora llegó a San Luis hace dos años y comenzó con mantelería y cosas de cocina, siguió con ropa para niñas y niños y como no funcionó, buscó refugio en la vestimenta para mascotas. Los precios arrancan desde los $500 y van hasta los $2.500.

Entre las exposiciones para la venta, un stand lleno de duendes de distintos tamaños y propósitos, llamaba la atención de los que recorrían puesto por puesto. La encargada de venderlos era Claudia Joaquín, quien además incorporaba tops de lana.

“En dos días hago dos tejidos, depende del punto. Los duendes los hace mi marido, yo lo ayudo con algunos gorros que usan como vestimenta. Le lleva mucho tiempo, porque se aplica alambre y son de porcelana”, aseguró Joaquín.

A su vez, describió que esta iniciativa comenzó en pandemia, cuando su marido quedó sin trabajo. “Él empezó a ver qué podía hacer con las manos, comenzó con la porcelana y le surgió la idea. Le resultó porque le salen cada vez más lindos, y la gente cree mucho en ellos”, contó. El duende más buscado es el de la abundancia y el de “la llave que te cuida la casa”.

Merlina Miranda se dedica al tarot. En su puesto había un llamativo cartel en el que señalaba su místico rubro. Tiene botánicas en su hogar que las usa para armar sahumos, un incienso natural que está compuesto por lavanda, naranja y romero, entre otras hierbas. También daba sesiones de tarot que las cobraba desde $300 hasta la más larga, $2.000.

“Primero es cuidar la planta, porque cada una tiene un proceso distinto. Para armarlos me debe tomar 10 minutos más o menos, porque, además, están intencionados. Con el tarot empecé hace tres años, estudié con una chica colombiana; al principio no me animaba mucho y después empecé con los clientes. Con esto me encontré útil con algo, buena en algo y me gusta ayudar a la gente", concluyó la tarotista.

Redacción/MGE