"Obra madre": un recorrido por el parto y la crianza

Nació su hijo y su mundo cambió por completo. El cuerpo, los sentimientos, la forma de relacionarse y el tiempo. El tiempo fue protagonista absoluto de lo que vino después. Popen eligió ser mamá y traer al mundo a Urián, su primogénito que ahora tiene seis años y la acompaña de un lado a otro, colgado de sus pantalones, a upa y a los besos, a veces con berrinches, pero siempre atento a lo que haga su mamá.

En la soledad del puerperio, con un puñado de sentimientos atragantados en la garganta, Popen decidió componer las canciones que hoy forman parte de "Obra madre", un proyecto musical de cuatros discos que describen las diferentes etapas que vive una mujer que decide ser madre: la fecundación, la gestación, el parto y el puerperio.

Popen hace música desde los cinco años, pero fue en la gestación cuando las canciones brotaban de su interior y querían salir de todas las formas posibles.

"'Obra madre' es un disco con un concepto muy grande en el que no solo yo contaba de mis procesos, sino que también visibilicé lo que sucedía a mi alrededor con la maternidad y la crianza. Me encontré con situaciones diferentes de experiencia y crecimiento. Fue una herramienta que me salvó en el sentido de poder atravesar todos los años que llegaron después, y ahora siento que volqué una información que luego mi hijo, cuando sea grande, podrá compartir con el mundo. Lo sentí como una misión de poder hablar y nombrar mi experiencia tal cual fue y no minimizarla", expresó la artista, quien reside en Buenos Aires luego de vivir por 15 años en España.

Desde adentro. "Fecunda" la primera parte de la obra.

Las canciones comenzaron a salir cuando pensó en un tercer disco y luego se dio cuenta de que más que un proyecto suelto debía formar una obra conceptual.

Popen ve a la maternidad como un trabajo, que como todo tiene sus momentos duros como tiernos, pero que le deja el cuerpo cansado, poco tiempo libre y sentimientos encontrados que a veces nublan su vista y otras tantas la sostienen de caerse a un abismo.

El nacimiento de mi hijo ordenó varias cosas en la relación que mantengo con mi madre. Pudimos reconstruirla. Popen

"Deseo que se pueda concebir a la maternidad como un trabajo. Siento que si las madres tuvieran un sueldo real para sostenerse nos ahorraríamos varios problemas. Dentro del pensar que el trabajo como madre no está valorado económicamente, el intercambio es invisible y sentimos que no hacemos nada, no solo la sociedad, sino todo, estamos atrapadas en un ida y vuelta de tareas que terminan en reconocimientos vacíos. Muchas no sabemos lo que es maternar porque no se puede y eso es un obstáculo que nos deteriora. Me emociona mucho que la obra esté concluida porque me representa a nivel musical y muestro un abanico de lo que soy", contó Popen.

La obra la realizó durante muchos años mientras su hijo crecía y a veces le resultaba imposible ver que en algún momento se podría editar.

"Fueron años de paciencia por el esfuerzo que me costó. El proyecto representa una bandera, en el que volqué heridas imborrables y amores, magia y un espacio donde puedo darle voz a otras mujeres que quizás no tuvieron en otros momentos espacios para nombrarse", expresó la artista, que el fin de semana pasado se presentó en la Villa de Merlo.

En la panza. El segundo disco de "Obra madre".

Desde que Urián se gestó en su panza hasta ahora, que lo lleva de un pueblo a otro para presentarse en los escenarios del país, la música se entrelazó con la maternidad y se hicieron compañeras para sostenerse una con la otra.

"Me sentí sola al criar a mi hijo 24 horas en mi casa. Su padre estaba presente cuando volvía de trabajar y solo se lo llevaba unas horas para que yo descanse. En esos momentos en los que Uri y yo conectábamos, o cuando el silencio reinaba demasiado, la música me hacía sentir libre. Me dio la sensación de tener un plan, de hacer algo, de viajar con ella aunque no saliera de mi casa. Al darme cuenta que sería una obra muy completa y compleja, que ya estaba lista para salir, me entró una excitación muy fuerte y no he parado hasta hoy. La música es mi compañera para liberar emociones", aseguró la cantante.

El vínculo con mi hijo no lo cambio pero sí quisiera volver el tiempo atrás para poner límites y valoraciones. Popen.

Al salir "Obra madre" a la luz, donde también se reflejan las situaciones de violencia obstétrica y otras vinculadas con el parto, Popen se cruzó con madres que se sintieron identificadas con la propuesta y fueron a su abrazo para compartir entre todas, como una gran ronda de amigas, lo que les genera gestar, parir y criar.

"Es lo que más me emociona porque se empatiza. Me parte el pecho cada vez que observo una situación de violencia en el parto o las veo como crían solas o ni tienen la decisión de qué hacer con su tiempo porque están vinculadas todo el tiempo con sus hijos. Me escriben muchas mujeres agradecidas y que comparten sus experiencias, que siento es un ida y vuelta, porque es un espacio colectivo donde se nombra y se visibiliza", agregó.

Mostrar la obra en el escenario fue para Popen un momento emocionante porque vio cómo en cada canción las personas terminaron con lágrimas en los ojos. "Después del show hablamos de partos y situaciones. Para mí es un honor compartir con todos lo que me pasa, nombrar lo que no se conoce y volcar la profundidad en canciones que abrazan. El show en vivo es un viaje que se pasa por paisajes que calman. Es un viaje que construí para curarme y curar a otras personas. En este momento hay mucho intercambio con madres y mujeres no madres y todo tipo de personas a la que le llega la obra. Todos nacimos y vivimos un parto, esto abre a que se crean estas conversaciones sobre cómo se nace y revisar y exponer ciertas cuestiones en las parejas a la hora de criar", explicó la cantautora.

Parto. Canta sobre las violencias y las inseguridades.

El sentimiento más hermoso que vivió Popen durante toda la creación de la obra fue que Urián, su hijo, estuvo presente en cada canción y sonido que surgió en el momento de creación.

"Cuando las tuve que escuchar, muchas veces por día las escuchaba conmigo, opinó sobre ciertas cosas, sabía que quería que formara parte con su voz. En varias canciones se escucha su voz. Por ejemplo en la canción 'La teta' se escucha su vocecita de bebé en la introducción, al igual que 'En río en río' Urián forma parte del relato", agregó.

También existe "Deseo", una pieza que Popen describió como una representación del nuevo deseo posmaternidad, donde las mujeres comienzan a percibir los pequeños momentos donde se sienten libres y que hay camino después del puerperio donde el placer toma protagonismo.

Y el niño nació. Popen y su vínculo con su hijo Urián.

"La melodía la hice con los balbuceos de Urián cuando era bebé, porque él tarareaba a su modo una canción en el cochecito y yo se la seguía. La grabé y luego la usé para que forme parte de la experiencia sonora", destacó.

Para la artista, ser mamá y ser música es una experiencia enriquecedora. "Volví de España después de 15 años y no tenía un proyecto en el que trabajar. Tenía alumnos particulares, pero me embarqué en la maternidad porque sentía que era el momento ideal para hacerlo sin ser consciente de todo lo que vendría después. Cantar y maternar requiere de mucho esfuerzo, porque también hay que lograr que den los números para poder hacer música como también dedicarle tiempo a la criatura que me acompaña. Ahora estoy volcada en viajar y cantar para el público porque me gusta entregarme a mi música desde los huesos. El placer de subirme al escenario es lo que mejor me sale. Tener un encuentro muy profundo con el otro es una sensación de intercambio inmenso", concluyó Popen.

Redacción / NTV