Femicidio de Laura Godoy: el juicio podría empezar en cuatro meses

Desde el 8 de agosto de 2021, Cristian “Toty” Alaniz, expareja de Laura Vanesa Godoy, permanece alojado con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. El juez de Garantía 1 de San Luis, Juan Manuel Montiveros Chada, lo procesó por “Homicidio agravado por el vínculo, y por ser de un hombre a una mujer en situación de violencia de género”. La semana pasada, Bautista Rivadera, defensor del presunto femicida, solicitó una audiencia ante el tribunal de Impugnaciones en la que expuso que “la medida carecía de razonabilidad en cuanto al plazo, puesto que si bien la investigación estaba finalizada y la fiscalía había efectuado la acusación pertinente; aún no se llevó a cabo la audiencia de control de acusación y, por ende, no hay fecha definida para la realización del debate oral”, según publicó la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial. El tribunal, de manera parcial, dio lugar al planteo de la defensa y dispuso confirmar la prisión preventiva para Alaniz, y fijó un plazo de 120 días para la realización del juicio oral.

“A la audiencia la solicité yo mediante un recurso de apelación, porque el 19 de noviembre la fiscal (Débora Roy Gitto, fiscal provisoria de Instrucción 2 de la Tercera Circunscripción Judicial) pidió una prórroga de la prisión preventiva para mi defendido hasta la realización del juicio oral. Entonces yo como defensor apelé para ir al tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes, porque la prisión preventiva, conforme lo establece nuestro código de procedimiento criminal, debe ser estipulada en un plazo determinado, se debe determinar el tiempo de duración de la misma. Por eso es que a los fines de garantizarle a mi defendido el tiempo que restaba del proceso y que tenga certeza de cuánto podía llegar a durar su medida de coerción, solicité esa audiencia para que se fijara un plazo”, explicó el letrado a El Diario.

Acusación y pedido de condena

Durante la audiencia, la fiscal le informó al tribunal que el 7 de diciembre presentó el pedido de elevación de la causa a juicio y el correspondiente ofrecimiento de prueba, contando con la conformidad del abogado Mario Mini, quien representa a los padres de Laura Godoy. En su acusación solicitó que, al momento de dictar sentencia, Alaniz sea condenado a prisión perpetua.

“En principio, en el plazo de 120 días que fijó el Tribunal de Impugnaciones se debería llevar a cabo la audiencia de control de acusación y el consecuente debate oral. En ella cada una de las partes deberá ofrecer la evidencia para que se produzca como prueba en el juicio. La fiscal y yo ya hicimos el ofrecimiento de prueba y falta que se fije la fecha de audiencia para que lo hagamos frente al juez de garantía”, señaló Rivadera.

Agregó que en septiembre solicitó una audiencia de revisión de la medida de coerción para ver si lograba una morigeración de la medida coercitiva, es decir, que se le otorgara libertad ambulatoria o domiciliaria a Alaniz aunque no tuvo éxito. Señaló que en esa audiencia la fiscal pidió un plazo de prisión preventiva por 60 días que venció el 20 de noviembre, por lo que el día anterior pidió la prórroga de la medida hasta la realización del juicio oral. “Ahí fue la discusión de que no había un plazo determinado de la prisión preventiva porque todavía no hay fecha de inicio del debate”, recordó.

El juicio debe realizarse antes de agosto de este año, dado que para entonces el acusado ya cumpliría dos años de prisión preventiva, plazo máximo que prevé el Código Procesal. “Si de aquí a 120 días la fiscal vuelve a solicitar una prórroga de la prisión preventiva puedo ofrecer una caución real para garantizar que mi defendido va a estar sujeto a proceso y ahí él podría acceder a la libertad”, cerró el letrado.

La Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial señaló que Roy Gitto, explicó que la coerción procesal tiene como objeto evitar la fuga de Alaniz, proteger la integridad física de la hija de la víctima y demás familiares, y garantizar la tranquilidad de los testigos y de la familia de Godoy, quienes manifestaron a la fiscalía el temor de que el imputado intente amedrentarlos. También el objetivo de impedir que el imputado, abusando de su libertad, pueda llegar a obstaculizar el esclarecimiento de lo ocurrido.

El hecho

El lunes 26 de julio a la tarde, el cuerpo de Laura Godoy fue encontrado por su padre y su hija, quien había estado ese día con los abuelos maternos. La hallaron tirada en el piso del baño de su casa, ubicada en el barrio 32 Viviendas de Tilisarao. Su ropa tenía restos de pasto, estaba sin calzado y con un cordón negro de zapatilla asido al cuello. La autopsia reveló que murió a causa de “asfixia mecánica, a consecuencia de obstrucción aguda de la vía respiratoria por compresión por soga o cuerda, ahorcamiento compatible con homicidio”.

La Justicia ratificó que Godoy y Alaniz tenían vigente una medida cautelar dictada por Carlos Hugo Orozco, juez titular del Juzgado de Familia y Violencia por los Departamentos Chacabuco y San Martín, a razón de una denuncia por violencia de género realizada el 4 de julio por la mujer. Ese mismo día, el magistrado les dictó la prohibición de acercamiento recíproca de hasta 300 metros por el plazo de 6 meses, como así también, la prohibición de contacto por cualquier medio.

Tras ese episodio, Godoy hizo un posteo en su perfil de Facebook en el que escribió: “‘Toty’ Alaniz, quien era mi pareja, golpeador, manipulador y violento… ¡Cuidémonos entre todas para que estos machitos violentos no sigan arruinándonos la vida!...”. Lo acompañó con una foto en la que se veía su boca lesionada.