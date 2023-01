Los papás de Fernando: “Cada día estamos más firmes de que vamos a conseguir justicia”

Finalizó la ctercera jornada del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa y, como todos los días, los papás de la víctima dialogaron con la prensa sobre el debate.

“Me dejó una sensación muy buena la audiencia de hoy. Cada día estamos más firmes de que vamos a conseguir justicia”, sostuvo Silvino.

Al ser consultado sobre la declaración del jefe de seguridad de Le Brique, quien se emocionó, el papá de Fernando expresó: “Fue muy contundente y angustiante, porque un señor que no lo conocía lloró. Se nos movió todo el piso, fue muy duro”.

Un tema que se difundió durante toda la audiencia de este miércoles es que cuando Pablo Ventura ingresó a la sala del TOC 1 de Dolores los rugbiers se rieron. Ante este escenario, respondió: “No me fijé en la actitud de los acusados, solo me centré en las declaraciones. A mí si ellos se mueven o no, no me saca el sueño”.

Por el mismo lado manifestó que la declaración del joven Ventura fue “excelente” y que está agradecido.

Luego tomó la palabra Graciela, mamá de Fernando, y también resaltó la emoción durante la declaración del jefe de seguridad del boliche: “La verdad es que cuando dio su testimonio me sentí muy dolorida, porque fue desgarrador escuchar cómo contaba que nunca había visto algo así durante sus 20 años como patovica”.

“Nos salieron unas lágrimas, le agradecí con lo que hizo”, resaltó Graciela sobre el momento en el que se abrazó con Alejandro Muñoz.

Con respecto al Policía que le hizo RCP a Fernando después del ataque, sostuvieron: “No pudimos cruzarnos con él. Pensé que iba a girar la cabeza para nosotros, pero no fue así. Me hubiese gustado abrazarlo. Solo con eso bastaba, porque es un policía ejemplar que veló por la vida de mi hijo hasta lo último”.

“La remera que tengo puesta es la que usé en Año Nuevo. Tiene la imagen de la última fiesta que pasamos con Fer”, explicó Graciela, con relación a la indumentaria que llevaba puesta en la tercera jornada.

“Con solo cuatro días acá, Dolores ya es mi nueva casa”, finalizó Silvino.

NA / NTV.