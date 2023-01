"No creo que jugar en la Selección sea un sueño inalcanzable"

Valentina Barroso fue la puntana con mejor rendimiento en 2022 en el fútbol de AFA. La delantera villamercedina que juega en el gigante Independiente de Avellaneda finalizó el año tercera en la tabla de goleadoras de la Primera División con 15 tantos, apenas por debajo de la inoxidable Andrea Ojeda de Boca, quien marcó 20, y de la uruguaya Carolina Birizamberri de River Plate, quien hizo 19, y por encima de varias figuras del fútbol argentino del tamaño de Yamila Rodríguez (Boca), Rocío Bueno (Racing), y Romina Núñez y Daiana Falfán de UAI Urquiza, entre otras.

La delantera que pasó por Sportivo Mercedes, San Martín, Colegiales y Lafinur en Villa Mercedes, quien llegó a Independiente en 2021 y fue profesional recién en 2022, tomará hoy un colectivo rumbo a Buenos Aires para arrancar un nuevo año con una pretemporada que comenzará el viernes para las "Diablas".

"El 2022 fue mi mejor año en varios aspectos. No tuve lesiones, crecí mucho en lo futbolístico. En lo mental, lo había comenzado un poco desnivelada, pero me fui haciendo mucho más fuerte; arreglé algunas cuestiones que me frustraban, empecé a entender de otra manera el fútbol y creo que de mitad de año para adelante fue cuando más se notó el cambio", dijo la delantera de 25 años.

El club está muy atento a nuestras necesidades y nos hace sentir cada vez más profesionales; queremos pelear arriba". Valentina Barroso, goleadora de Independiente de Avellaneda.

Ese presente deportivamente perfecto le sirvió para que se encienda una luz sobre ella que hizo que clubes como el propio River se interesaran en contar con sus servicios, y por supuesto generó un apuro en la dirigencia del "Rojo", que le ofreció una mejora en su contrato para retenerla.

"Tomé la decisión de seguir en el club, estoy muy cómoda acá, me mejoraron el contrato y el club pretende ser competitivo para esta próxima temporada, así que apuesto a tener un desempeño similar al de la temporada pasada", explicó la delantera, que es uno de los 15 contratos obligatorios que AFA le exige a Independiente y a cada club.

"Con esta mejora puedo decir que vivo del fútbol. Esto del profesionalismo recién empieza y los contratos son bajos, pero de a poco todo se irá acomodando para nosotras", explicó Valentina, quien además cuenta con el apoyo económico de la UPrO y de la Provincia.

Este 2023 será muy especial para el fútbol femenino, ya que la competencia estará un poco más comprimida porque habrá un receso de casi dos meses por el Mundial de fútbol femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto. Es decir que el primer torneo comenzará el fin de semana del 5 de febrero y se extenderá hasta el 10 de junio.

A propósito de la Selección Argentina, Valentina siente que con esfuerzo puede llegar una chance de ponerse la camiseta celeste y blanca que sí tienen permitido ponerse los y las futbolistas de Independiente.

"No creo que la Selección sea un sueño inalcanzable. Creo que para todos los y las futbolistas es una motivación pensar en vestir alguna vez la camiseta de la Selección. Está claro que es algo para lo que hay que trabajar y esforzarse un montón, pero no lo veo como algo imposible. No me pongo un plazo, voy a trabajar para intentar lograrlo. La Selección tiene un grupo de futbolistas que juegan juntas hace mucho tiempo y probablemente, como pasa en todos los equipos, puede llegar un momento en el que sea necesaria una renovación", argumentó.

En los sueños de la artillera de Villa Mercedes no solo está la Selección: quiere que este 2023 que comienza deportivamente siga marcado por el crecimiento. "Mi objetivo a corto plazo es seguir aprendiendo, seguir mejorando y en lo grupal, pelear cosas importantes con el club. Más adelante en mi carrera por supuesto que me gustaría experimentar jugar en otra liga en cualquier parte del mundo, pero voy paso a paso",

explicó.

Los 7 a Villa San Carlos: un antes y un después

Sin dudas la explosión máxima de Valentina en el fútbol fue en agosto, cuando en la fecha 17 le marcó 7 goles en 40 minutos a Villa San Carlos, en la goleada de Independiente 9 a 0, lo que supuso un récord absoluto en el fútbol argentino.

"Recuerdo que después de ese partido vi la nota replicada en un montón de lugares, en canales de deportes. No tomo la dimensión de haber hecho algo que nadie consiguió en Argentina. Seguramente pasarán los años y lo asimilaré un poco más, pero la realidad es que ni yo me la creía", cerró.