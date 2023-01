La semana que viene inicia la segunda obra hídrica en Merlo

Para mejorar el sistema hídrico de la Villa de Merlo, el Gobierno de la Provincia proyectó tres obras que permitirán un mejor manejo del agua para que llegue a todos los vecinos de la ciudad turística. La primera obra inició hace dos meses y la semana que viene comenzarán a trabajar en la segunda. Ambas se harán en simultáneo, indicó el jefe del Programa Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón.

"Hace 60 días arrancamos la primera etapa de tres obras que vamos a ejecutar. La intervención inicial se está haciendo sobre el sistema hídrico de Rincón del Este, el cual nos provee agua del arroyo El Molino", explicó el funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Este arroyo es el de mayor caudal y aporte del agua cruda. Justamente, el objetivo de los proyectos provinciales es mejorar la captación y conducción del recurso hídrico.

"Comenzamos con la ejecución de una galería filtrante provisoria para poder desviar el río y después realizamos todos los trabajos de logística provisorios, para en ningún momento interferir en la provisión de agua cruda a las plantas potabilizadoras. Quiere decir que es una obra que viene a mejorar y no a traer problemas por cortes de suministro en el verano", aclaró el funcionario.

Yanzón contó que después de encauzar el río intervinieron las tomas de captación y limpiaron e impermeabilizaron la cámara de carga de inicio del canal, como también un canal subterráneo de 20 metros.

Actualidad. Las tareas de refacción comenzaron hace 60 días y ya se ven los cambios que permiten una mejor provisión del recurso hídrico. Foto: Gentileza.

"Lo más importante de lo que se ha realizado hasta el momento es la recuperación de un desarenador que no estaba funcionando. Se trata de una obra hidráulica que se encarga de que no pasen los sólidos que vienen en el agua para que no conduzca hasta los embalses el material rodante de gran tamaño y termine tapando las obras", explicó.

A su vez, dijo que también tuvieron que mejorar el sistema de compuertas para que quede operativo en su totalidad.

"Hemos empezado la fusión de cañerías para el reemplazo de un canal a cielo abierto a un acueducto de transporte. Lo más importante es que al haber recuperado obras como la cámara de cargas, parte del azud y sobre todo el desarenador, hemos podido aprovechar las intensas lluvias que hubo a fin de año, por lo cual hemos recuperado el sistema y se llenó el embalse que tiene un reservorio importante de 25 millones de litros. Antes no se podía llenar debido a las grandes pérdidas que tenía", amplió Yanzón.

El embalse se completó en su totalidad y posteriormente el agua será potabilizada para el consumo de los merlinos, por lo que las mejoras en la provisión de agua ya se pueden ver en la localidad.

La primera de las tres obras es sobre la planta potabilizadora de Rincón del Este; la segunda, que iniciará la semana que viene, es en el arroyo Cerro de Oro, y la última es sobre el arroyo Piedra Blanca, que abastece al sistema Pasos Malos, para el cual están terminando el proyecto para iniciar el proceso de licitación. Cada una de las tareas tiene un período de ejecución de 150 días.

"Esta semana estamos terminando la logística de transporte del material para iniciar la segunda obra", precisó.

En los trabajos del sistema de Rincón del Este, la Provincia invierte $220 millones en material y mano de obra, mientras que en el proyecto de Cerro de Oro el presupuesto es de $190 millones. Además, el Gobierno provee de tuberías.