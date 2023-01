Horacio Alberto "Pato" Rodríguez: un momento para escuchar música

Los músicos pueden especializarse en cualquier estilo musical, algunos tocan una variedad de estilos según su cultura y antecedentes. Las actividades que pueden desarrollar incluyen la interpretación, la dirección, el canto, la composición, los arreglos, la orquestación y la producción musical. Y algo de todo eso puede ser lo que es hoy Horacio Alberto Rodríguez, más conocido como Pato Rodríguez, sinónimo de saxofonista de la provincia de San Luis y que hoy, cuando ha pasado la barrera de los 70 años, sigue más vigente que nunca y con un montón de proyectos que incluye, entre otros, un viaje a Italia.

A los 12 años, el alumno de la Escuela Normal "Juan Pascual Pringles" debutó en una profesión que abrazaría para toda la vida, la de músico.

“Integré el coro de Olga Müller y junto con mis hermanos fuimos parte del Orfeón Puntano que dirigía el profesor Augusto P. Müller”, dice a modo de presentación.

Foto icónica. La conformación original de Bossa Brass, en el camino que une El Volcán con Potrero de los Funes.

Mostrando una audacia sin límites para la música, junto a Luis Rodríguez —uno de sus hermanos—, Yando Canali y Tito Lucero formaron el grupo Los Tres, que en realidad eran cuatro. “Cantábamos tres y Tito estaba a cargo de la percusión", aclara.

“Hacíamos música centroamericana —agrega— y no nos iba tan mal, siempre teníamos ‘salidas’ tocando en bailes, clubes y reuniones. Estuvimos juntos tres años”.

En busca de mejorar y crecer artísticamente, salió a perseguir nuevos y mejores horizontes. Se fue a Buenos Aires, había hecho algunos contactos con gente ligada al ambiente artístico donde continuó con mucha dedicación tocando y cantando en pubs nocturnos de Vicente López y San Isidro, integrando algunas bandas conocidas en Capital Federal.

“Tuve la suerte de conocer a Miguel Ángel Lara, un reconocido locutor villamercedino que en radio Mitre hacía un programa musical. Y fue él junto a otras personas que dijeron que tenía que tener un nombre artístico, así nació Horacio Muriel y me hice más conocido. Fue una maravillosa época donde pude desarrollarme como persona y músico. ¿El porqué de ese nombre? Porque Horacio Muriel fue el primer músico que me acompañó en mi carrera, lo hice en su honor y quedó para toda la vida”, puntualizó.

Potrero de los Funes. Abelardo Saravia, Joel, Pato, Beto, Fabio y Palo.

“En Buenos Aires, mi representante de apellido Torres tenía buenas vinculaciones y contactos ligados al mundo artístico, eran varios policías federales retirados y trabajaban para una empresa que tenía un buen plantel artístico, entre ellos Elio Rocca, Oscar Alemán, Rossana Falasca, Julia Elena y otros mas, trabajábamos a, lo que hoy se dice, 'la gorra’. Antes el público nos ponía el dinero en la boca de la guitarra”

Miguel Ángel Lara lo contactó con mucha gente, entre ellos con Jorge Bellar de radio El Mundo, quien lo llevó a tocar en el City Hotel. “Una noche había mucha gente de Brasil y una de esas personas era la gerente de un conocido hotel de San Pablo, que habló con mi representante para llevarme a Brasil y no hubo objeciones. Un tiempo después, me mandó los pasajes, fui por un mes, me quedé seis, fue maravilloso. La gente es diferente allá, los paulista toman mates y se autodefinen como verdaderos gauchos”.

En el casino. Pelusa, Pato, César Blanco, Donald, Palo Ferrua y Recalde.

Rodríguez no olvida de dónde había salido. Para él San Luis era todo y en uno de esos viajes junto a Carlos Mora, Daniel Ojeda, Armando Limina, Carlos Quinzio y eventualmente Carlos “El Loco” Tobares armaron el grupo Bossa Brass, que hacía todo tipo de música: romántica, tangos, centroamericana, salsa y hasta tarantelas. “En su momento fuimos muy exitosos y la gente ya nos conocía y nos pedían de todos lados”.

Pato nunca estudió música, fue autodidacta. Con sus dos saxos a cuesta y dueño de una privilegiada voz, sumaba adeptos y actuaciones tanto en San Luis o en Capital Federal. “Regresaba a San Luis periódicamente, nunca terminé de irme de mi tierra, y cuando me tocó el Servicio Militar estuve un prolongado tiempo en mi provincia”, manifiesta.

En TV. Pato Rodríguez tocando en un programa de Canal 7 de Mendoza.

De inmediato le viene un recuerdo, nada grato, que lo marcó. “Tuvimos la mala suerte de vivir una experiencia lamentable e inolvidable con el grupo. En un accidente automovilístico perdimos a un integrante del grupo y gran amigo, Carlitos Tobares", sintetiza y comienza el relato: "Nos habían contratado para las fiestas de los hoteleros y gastronómicos. Esa fatídica noche, tocamos en el hotel Dos Venados, después en la hostería The Piter, de Potrero de los Funes, donde hoy está el Hotel Internacional, y en la hostería Alemana en El Chorrillo. Ahí finalizaba nuestra actuación".

"Nuestros amigos —continúa— nos esperaban con un asado en La Trampa, un boliche muy de moda en esa época. A eso de las siete de la mañana emprendimos el regreso a la ciudad, en el Ambassador de Limina venían ocho personas, entre los que recuerdo a 'Camello' Limina, Armando Limina, Tobares, Carlos Mora y una amiga de apellido Ricobelli. Más atrás en el auto de Domingo Paone, yo con mis saxos, 'Corcho' Fernández de Sadaic y no sé quién más, cuando adelante se produjo el accidente en la curva de El Chorrillo. La ruta en esos años era de ida y vuelta", recuerda.

En Cruz de Piedra. Beto Díaz, Joel Amaya, Pato Rodríguez y Palo Ferrua.En Cruz de Piedra. Beto Díaz, Joel Amaya, Pato Rodríguez y Palo Ferrua.

"Esa madrugada, inesperadamente se nos fue Carlitos Tobares, 'El Loco', como le decíamos cariñosamente. Fue un golpe durísimo. Nos costó asimilar lo vivido, éramos todos jóvenes, con un promedio de edad que no superaba los 23 años. Duele mucho recordarlo”, añade sobre la herida que permanece abierta.

Tenían mucho trabajo, pero la realidad los golpeó muy fuerte. Tuvieron varias actuaciones junto a Jazz Espectáculo Los Cuervos —que venían de Río Cuarto— en el restaurante del aeropuerto. "Con ellos trabajamos mucho, nos complementábamos muy bien y a raíz de esas actuaciones salían otras”, sostiene.

El Chorrillo. Mora, Bustos, Bentivegna, Tita Rodríguez, Ojeda y Pato.

Al músico sanluiseño le surgió la posibilidad de viajar a España junto a Carlos Mora. “Finalmente Carlos contrajo matrimonio y yo me fui solo. Allá tenía de representante a ‘Tito’ Cava (seudónimo de Donato del Valle Herrera) e integrante del trío vocal Los Cava Bengal. Me radiqué en Barcelona, de ahí salíamos a tocar a diferentes ciudades, los Pub 240 y Quilombo Pub de la hija de Violeta Parra, Willy y Daniel Bascuñán estaban al frente del negocio. Allá me encontré con Los Gauchos Riojanos, ‘El Conde’, la primera voz de Los Nombradores; con Daniel Toro y Rosanna Falasca, entre otros", puntualiza.

Pato dice que esos locales abrían a las 18, a las 20 era el show y a la medianoche se terminaba todo. "Siempre en mi vida tuve la suerte de conectarme con buena gente, buenos músicos. Vivía en la calle Rocafort, cerca de la avenida El Generalísimo. Éramos una legión de argentinos en la península, otra muy linda época de mi carrera”.

Tras casi cuatro años en España, a los 27 regresó al país, se radicó nuevamente en Buenos Aires, pero siempre volvía a San Luis. "Mi representante me vendía desde Capital Federal y yo viajaba a Córdoba, San Juan, Mendoza o Santiago del Estero, actuando en casinos y en televisión", acota.

Cuarteto vocal Ars-Nova. Carlos Funes, Pato, Eddie Bustos y Luis Scala.

"En San Luis teníamos poca actividad, solo en los bailes de carnaval, en Pista y Salón Maipú, fiestas de clubes, asociaciones o aniversarios. Los Play Boy estaban en su apogeo al igual que Quinta Generación, haciendo música moderna. Nosotros hacíamos romántica, salsa, centroamericana, tangos y todas esas cosas que los otros no hacían o hacían poco”, se diferencia.

Rodríguez se encarga de decir que Bossa Brass (que quiere decir voz de bronce) nunca se desarmó, que fueron cambiando integrantes por distintos motivos, especialmente por los fallecimientos de Carlos Mora y “El Loco” Tobares. Cuenta que de la conformación original solo quedaron Daniel Ojeda y él, pero aclara: "No estamos tocando juntos aunque siempre nos encontramos y hacemos algo. Nuestro nombre nació del grupo, lo pusimos a consideración de todos y quedó en el tiempo”.

Pato se casó a los 30 años con Nora Carreño, quien falleció en julio de 2020, con quien tuvo cinco hijos: Emanuel; Joji, a la que califica como “una excelente soprano”; Matías, Juan Pablo y Paula, que se perfila como su sucesora, porque tiene un grupo musical, Nosotras Tan-bien, y algunos temas propios. También tiene una nieta que se llama Julieta.

En Aranjuez. Pato, junto a los riocuartenses Daniel Amaya y Carlos Granados, dos músicos que marcaron una época en la noche sanlusieña.

“Me jubilé en la Universidad Nacional de San Luis, trabajaba en Inspección Médica y ahora mi vida está llena de proyectos. Con Sergio Muriel, que se radicó en San Luis, estamos pensando en hacer algo, tenemos una invitación a Italia para tocar, cantar tangos y boleros. Ojalá se cristalice. En Bérgamo tengo un amigo, Fernando Guzmán, que sería el nexo, vamos a ver qué sucede, iría por unos tres meses. Acá me espera un buen grupo de músicos, porque la música nos une, estamos en acción y esperando buenas noticias. Para mí, San Luis es mi lugar en el mundo, acá están mis raíces y no lo cambio por nada", sentencia.