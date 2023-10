Esta noche el "Lobo" recibe a Amancay de La Rioja

Muchos rostros de felicidad había en el "Emilio Perazzo" tras la buena presentación de GEPU en su estreno en la Liga Argentina de Básquet 2023/2024. Es que no solo venció a Jáchal de San Juan, sino que también se vio un equipo que dejó cosas interesantes.

Claro que recién fue el primer partido y, como ocurrirá a lo largo de la temporada, no hay tiempo para festejar porque esta noche el "Lobo" saldrá nuevamente a escena: a las 21 recibirá a Amancay de La Rioja, que el domingo en su debut perdió 84-78 ante Rivadavia en Mendoza.

El elenco dirigido por Gustavo Morla se renovó bastante con respecto a la versión del último torneo, en donde fue finalista de conferencia. Entre las caras nuevas están la del joven marplatense Franco Maeso (23 años) que llegó desde Comunicaciones de Mercedes, y la del santafesino Matías Borsatti (26) que en la última temporada jugó en Villa San Martín de Resistencia.

En el caso de Maeso, sumó casi 27 minutos en el debut y fue el goleador del equipo con 14 puntos. Además, sumó 2 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero. Con respecto al debut del elenco puntano, dijo: "Fue un buen inicio, pero no queremos quedarnos con esto. Queremos seguir mejorando, pero vamos por buen camino. La idea es buscar siempre algo parecido a lo del segundo tiempo".

Borsatti, que jugó más de 22 minutos y totalizó 7 puntos, 4 rebotes y 1 recuperación, añadió: "Estuvimos trabajando mucho en la pretemporada y que gran parte de lo que trabajamos haya salido, a nosotros nos pone muy contentos. Al principio nos costó un poco, pero lo pudimos destrabar".

Los dos deportistas también resaltaron que cuatro jugadores hayan sumado dos dígitos en su goleo. "Es lo que quiere Gusti Morla en un principio, que varios jugadores conviertan. La idea es tener gol adentro y afuera de la pintura", contó Maeso.

Al respecto, Borsatti agregó: "Básicamente, por ahí pasa el armado del equipo. No tendremos un jugador que nos haga todos los puntos. Creo que intentaremos que siempre haya varios jugadores con doble dígito, porque sabemos que hay varios integrantes con posibilidades de convertir. Ese será el objetivo".

Otro punto que destacaron los dos jugadores fue lo cómodos que se sintieron al llegar a la ciudad. Así lo describió Maeso: "Mejor imposible. Muy a gusto con la ciudad, mis compañeros y el cuerpo técnico. Me hicieron sentir como en casa. No conocía San Luis y me gusta el apoyo de la gente. Además, hoy (por el domingo) vino mi familia desde Mar del Plata a verme. Darle la victoria de regalo a mi vieja por el Día de la Madre y hacer un buen partido ante ellos me hizo muy feliz".

En la misma sintonía declaró el santafesino: "Estoy muy contento porque me sumé a un gran grupo y eso es fundamental. Y más allá de los resultados, poder venir a un lugar en donde uno está contento es un gran primer paso, porque eso entusiasma, ilusiona y a la larga se ve reflejado en la cancha".

