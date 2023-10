En Todos Unidos aseguran que el 80% apoyará a Massa

La cuenta es regresiva. Todo está sellado para los comicios del domingo. Cada espacio aporta su apoyo a la fórmula que mejor representa sus intereses. Y en el frente Todos Unidos, que tiene como máxima figura a Adolfo Rodríguez Saá, hay una tendencia: aseguraron que apoyarán a Sergio Massa.

Para conocer la visión del grupo político, El Diario de la República dialogó con distintos referentes. El dirigente del Departamento Belgrano y prensa de Todos Unidos, Roberto “Nani” Quiroga, apuntó: “Me parece que lo mejor que nos puede pasar es que siga gobernando un peronista. Creo que es la hora de hacer el cambio, pero el cambio rotundamente. Me parece que Massa es la mejor opción”.

“Por lo que he charlado con todos, el 80% sí coincide. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con algunos muchachos que están trabajando para el gobierno provincial, porque se sabe que somos oposición. Pero, más allá de eso, como dice nuestra máxima: ‘Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista’”, agregó.

Objetó que más allá de haber apoyado a Claudio Poggi en su candidatura a gobernador, en el ámbito nacional no se involucrarían. “Simplemente, dijimos que íbamos a apoyar al peronismo y es lo que vamos a hacer”, aseveró.

El Diario intentó tomar comunicación con otros dirigentes del peronismo disidente y opositores, pero no hubo chances. Entre los llamados que se efectuaron estuvieron Adolfo Rodríguez Saá y Marcelo Neme, con quienes no fue posible dar contacto. Por otro lado, la exdiputada nacional, Victoria Rosso, y el actual intendente de La Carolina, Alberto Ferraro, pidieron pasar el diálogo para este jueves. Por su parte, desde el área de Prensa de Jorge “Toti” Videla excusaron al intendente por “motivos personales”.

El dirigente José Giraudo (exdelegado del Enacom) comentó que no está participando activamente de la campaña nacional, sino que lo hace “como un ciudadano más”, por eso prefirió no hacer público su apoyo a ningún candidato en particular, aunque reconoció: “Uno tiene su corazoncito y una idea ya tomada”.

La presidenta de Todos Unidos, Lucrecia Soria, si bien no denotó una alternativa específica, brindó algunos indicios que apoyan lo comunicado por Quiroga. “No hemos tomado una postura como espacio político. Decidimos focalizarnos en el acuerdo programático provincial, entendiendo que la provincia está en una situación compleja ante los índices de pobreza. Somos peronistas y creemos que debemos trabajar en el bienestar de todos”, aclaró.

En consonancia con las decisiones del frente Todos Unidos, el exdiputado nacional y referente del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), Karim Alume, quien históricamente fue aliado al grupo político, expresó: “Yo voy a votar a Sergio Massa para presidente. Yo acompaño a Massa hace mucho tiempo a nivel nacional. En el espacio nuestro, del MID, cada uno acompaña a quien quiera, no hay un trabajo conjunto de la provincia con un frente específico. Algunos están con un sector y otros con otro”.