La familia de un joven que murió quemado pide cárcel para la única sospechosa

Ni la madre de la víctima, ni el resto de su familia se quejaron del accionar del fiscal que investiga el caso, pero temen que la versión que la acusada difundió anide en alguno de los funcionarios judiciales que deben decidir el futuro procesal de la joven. El jueves, unas 20 personas se manifestaron frente a los Tribunales puntanos para exigir que Yris Garay, acusada por haber rociado con nafta y prendido fuego a su pareja, Brandon Bustos, sea encarcelada y reciba la pena máxima por el crimen.

“Quiero justicia para mi hijo, que ella dé la cara, que no mienta, que diga la verdad de las cosas. Ella dice que él le pegaba y la maltrataba, pero no es así. Él era el agredido, el que vivía lastimado. Él fue varias veces a mi casa lastimado, ella le rompía la ropa, no le dejaba ver a su hija de 4 años con su pareja anterior, no le dejaba pasar la manutención”, sostuvo Lidia Lucero, madre de Brandon, el menor de sus tres hijos.

“La última vez que fue lastimado le dije: ‘Brandon, hijo, por favor, separate. Vas a terminar mal con esa mina’. Pero él me contestaba: ‘mami, yo amo a mi hijo, lo amo. Por él daría todo’”, comentó la mujer en referencia al nene de un año y dos meses que Garay tenía junto al joven muerto. Su otra nieta, la mayor, los acompañó en la manifestación sosteniendo un cartel que versaba “Justicia por mi papá”.

Bustos, quien tenía 23 años, sufrió quemaduras en el 55% del cuerpo y las vías respiratorias el martes de la semana pasada a la noche, en una vivienda en la manzana J del barrio 1º de Mayo de la capital. Un tío de Garay que vive en el mismo predio que la pareja llevó al joven hasta el Hospital del Oeste, donde llegó a decirles a enfermeras, médicos y a una policía quién lo había rociado con combustible: la madre de su hijo.

Ayer, una cuñada de la víctima sostuvo que al joven lo abandonaron en el centro médico “como a un perro. Porque cuando llegaron le abrieron la puerta del auto y se fueron. Él tuvo que entrar caminando solo a la guardia. Cuando ya estaba en el (Hospital Central) ‘Ramón Carrillo’ los cobardes se hicieron pasar por nosotros para saber cómo estaba Brandon”, se quejó.

