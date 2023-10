San Luis entró en alerta por tormentas y fuertes ráfagas

No descartan ocasional caída de granizo. Foto: Archivo.

Las provincias de La Pampa, San Luis y Córdoba presentan alertas meteorológicas de nivel amarillo por tormentas, mientras rige otra en Chubut por fuertes vientos cuyas ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora (km/h), informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) también se plegó al aviso.

En gran parte de la provincia de San Luis, además de las tormentas aisladas, acompañadas por fuertes ráfagas y actividad eléctrica, se espera una ocasional caída de granizo y valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. El informe tiene vigencia hasta las 23:59 de este jueves.

Para las advertencias por tormentas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atento ante la posible caída de granizo.

Además, para las zonas afectadas por fuertes vientos sugirió evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Télam/MAM.