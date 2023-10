Adquieren tecnología de punta para medir valores nutricionales

El Hospital Central "Ramón Carrillo" sigue con la adquisición de equipos de última tecnología para mejorar la atención de sus pacientes. En este caso, en los últimos días, el Departamento de Nutrición y Alimentación del centro médico adquirió un analizador corporal “InBody 770” que, en términos simples, permite determinar valores referidos a la nutrición del paciente con alta precisión y así, realizar mejores diagnósticos y tratamientos interdisciplinarios. Aseguran que es el primer equipo de estas características en la provincia y el tercero del país.

Así lo explicó a El Diario de la República la licenciada en nutrición, Maricel López García, jefa del antes mencionado departamento. “A través de bioimpedancia multifrecuencia segmental directa lo que se hace es analizar cuatro compartimentos corporales: agua, proteína, minerales y grasas”, enumeró la especialista. “Determinamos la cantidad de cada componente y su proporción en el organismo. Es muy importante contar con este equipo, porque pequeños cambios en la composición corporal de todos los pacientes actúan como indicadores de salud”, detalló.

El analizador se utiliza como una balanza: el paciente se coloca descalzo en una base que cuenta con electrodos y agarra unas manijas similares a joysticks con sus manos, que tienen sensores. El equipamiento tiene, además, una pantalla led donde los valores se expresan.

Para utilizar el instrumento, se le solicita al paciente haber realizado un ayuno mínimo de cuatro horas, no haber consumido alcohol, cafeína o mate por 24 horas, no haber realizado actividad física intensa seis horas antes y no haberse duchado por lo menos media hora antes.

“Lo que nos permite la medición es realizar un diagnóstico clínico nutricional más específico, contando con todos estos parámetros que mide el equipo y continuar con un tratamiento interdisciplinar, ya que interactuamos con otros profesionales para atender a los pacientes. Estamos muy contentos en la institución y capacitándonos para trabajar en la vanguardia de la medicina nutricional”, remarcó.

El analizador se puede utilizar tanto para personas con padecimientos, como personas sanas para hacerles estudios, como es el caso de deportistas. Se usa en aquellos pacientes en rehabilitación de otras enfermedades y para evaluar el estado de pacientes con sobrepeso, obesidad y próximos a una cirugía bariátrica.

“En aquellos pacientes que sean nefrológicos y que se hacen diálisis, permite evaluar los cambios abruptos de peso interdiálisis, realizar cálculos de edemas, determinar el peso seco, diagnosticar sarcopenia (pérdida de masa muscular) y atrofia muscular, y, de esta manera, evaluar el estado nutricional más exhaustivamente”, dio como primer ejemplo.

“También se puede utilizar con los pacientes diabéticos, ya que nos permite evaluar el riesgo cardiometabólico y en vasculares, para hacer seguimiento del lipedema (depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo)”, agregó.

“En el ‘Carrillo’ recibimos todo tipo de pacientes, quienes han estado internados y continúan el tratamiento ambulatorio, por consultorio, derivados del interior por casos muy específicos, y quienes asisten por primera vez”, ahondó sobre la atención que brindan en el centro médico.

López García detalló que hay múltiples consultorios que trabajan interdisciplinariamente. Hay un consultorio de nutrición general; otro para pacientes diabéticos; otro de bioimpedancia que trabaja con el analizador, y uno de valoración nutricional que justamente toma en cuenta esos datos, evalúa al paciente, hace entrega de un plan alimentario y realizan controles posteriores y periódicos. Por último, hay un consultorio de soporte nutricional para pacientes nutricionalmente comprometidos.

Aquellas personas que quieran un turno en el área de nutrición deben acercarse por la sala de admisión del Hospital Central, donde además se les brindará información de la preparación previa que necesita el paciente antes de realizar la consulta.

