Cerraron un octubre pintado de rosa y cargado de solidaridad

El mes de octubre se pinta de rosa para concientizar sobre el cáncer de mama. En San Luis, Pelucas Solidarias eligió el Parque de las Naciones para hacer el cierre, por tercera vez, desde el 2019. Son un conjunto de mujeres que, de forma voluntaria, recaudan materiales para confeccionar artesanalmente pelucas de pelo natural que luego distribuyen, gratuitamente, a pacientes que a causa de distintos tratamientos paliativos o para curar el cáncer perdieron su cabello.

"Somos un grupo de gente con un corazón enorme que se juntó, voluntariamente, a confeccionar pelucas oncológicas con el resultado de donaciones de pelo y materiales de otro grupo de gente con un corazón enorme. El proyecto nació en febrero del 2019, y este es el tercer año que hacemos el cierre del Octubre Rosa en el parque y, en simultáneo, en Villa Mercedes, en la plaza San Martín", contó Fernanda Selada, miembro de la organización.

El promedio de gente que se acerca a donar suele variar cada año. Esta vez superaron los treinta cortes, afirmó Fernanda. Hasta el momento, entregaron 355 piezas. "Que una mujer decida hacerse el corte completo es un montón —el mínimo para poder fabricar la peluca son 15 centímetros.— Es súper emocionante. Lo que nos motiva es haber sido testigos de que, en serio, sirve lo que estamos haciendo. El cambio de cara, la sonrisa automática cuando se ponen una peluca y verse al espejo y reconocerse de nuevo. Son las palabras que nos han dicho: 'Me veo como era'", expresó.

La encargada de realizar los cortes en la jornada de ayer fue la peluquera Estela Lagos, quien decidió cerrar su local para ayudar a ayudar. Dijo: "Estoy participando y cerré mi peluquería para poder venir. Acá estoy trabajando para ellos. Para mí esto es muchísimo, no me importa no trabajar un sábado para venir acá y cortar cabellos para que la gente done. Es algo hermoso". Además, indicó que junta cabello de los cortes que realiza en el comercio para la organización y para cambiar la vida de otra mujer.

Del evento de ayer participaron: La agrupación folklórica La Arosena, Joaquín Quevedo, Jorge Gigena, ADN Folklore, las profes de zumba Sol, Sandy y Pao; y Zulema Prediger, terapeuta holística que brindó una meditación. "Conocí a una de las integrantes y me encantó lo que hacen, el proyecto; y como me dedico a todo lo que trabaja el ser, el bienestar, no dudé en decirles que si querían me sumaba. Se enganchó toda la gente con la meditación, fue una maravilla, un amor, aprovecharon el espacio de liberación y sanarse", comentó Zulema.

Para aquellos que quieran colaborar, la forma de contacto es a través de sus redes sociales @pelucassolidariassanluis o por WhatsApp al 2665116512.

Donantes

Para Fátima Ojeda, el donar su cabello se volvió una forma de recordar la importancia de brindar, a los demás, una compañía y apoyo en su lucha. "No recuerdo si es la tercera o cuarta vez que les dono. Me acuerdo de la primera vez que lo hice. Siempre pensé en donar el pelo, me lo corto una vez al año y lo que puedo hacer es eso. Mi mamá fue paciente oncológica y siempre quisimos que ella lograra tener su peluquita. Hay mujeres que lo tienen a su alcance gracias a este grupo", indicó.

Melissa González fue a pasear, junto a su hija Joaquina y, al ver a las Pelucas Solidarias, se acercaron a colaborar. "Vinimos a pasar la tarde y Joaquina decidió cortarse el pelo. Para mí es un ejemplo muy lindo, es muy emocionante verla hacer esto, muy lindo", expresó.