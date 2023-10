El Hospital Central registra más de 232.800 atenciones en 2 años

Lo que para muchos puede ser un deseo inalcanzable, en San Luis es un sueño hecho realidad. El Hospital Central “Ramón Carrillo” llega a su segundo aniversario con avances e hitos que lo posicionan entre las conquistas más significativas de la provincia. Desde su apertura, realizó 232.839 atenciones en consultorios ambulatorios, en las más de 30 especialidades que posee.

Entre los logros, el Área de Urgencias refleja en las estadísticas que hasta ahora concretaron 58.376 atenciones, todo en un anclaje que se despliega durante las 24 horas, los 365 días del año.

Este año, se completaron operaciones inéditas en diferentes especialidades. Todo fue posible gracias al trabajo de profesionales de excelencia, la innovadora tecnología de los quirófanos y los diagnósticos por imágenes de alta complejidad. Incluso desde la apertura, se materializaron 14.251 cirugías, 45.148 atenciones en el servicio de diagnóstico por imágenes y 41.664 procedimientos en el laboratorio.

Vanguardia. Cuenta con amplia tecnología; en Farmacia hay un robot.

Según las autoridades, en lo que va del año la institución promedió mil intervenciones por mes, realizando cirugías programadas los fines de semana. Entre las más destacadas se ubican las operaciones de cataratas con un importante avance rutinario (Ver “Oftalmología realizó…”). Más allá de eso, se efectuaron cirugías de corrección de escoliosis, como también la presentación del novedoso sistema de cirugía por computadora e impresión 3D, lo que permite recrear la anatomía real del paciente y concretar diagnósticos con mayor precisión.

Pero si se habla de logros, los datos parecen inacabables. Desde la primera ablación de órganos que se llevó a cabo en enero de 2022, el Hospital Central fue partícipe en esta práctica que ayuda a salvar vidas. Hasta la actualidad, ya se han realizado múltiples procedimientos y se avanza en los estudios de pretrasplante, con un equipo multidisciplinario.

El diseño general fue ejecutado con estructura de hormigón premoldeado. Una combinación con la parte principal, que es el lobby, tiene netamente presencia de vidrio. Es un espacio de película.

► Hospital escuela

La institución, en agosto del año pasado, arrancó las prácticas de estudiantes provenientes de universidades con las que se firmaron convenios. Del mismo modo, se dio continuidad a las residencias en Clínica Médica, Traumatología, Terapia Intensiva, Cirugía General, Anestesista, Farmacia, Bioquímica e Infectología. Y este año se incorporaron residencias propias en Cardiología, Urología y Neurología.

Para septiembre de 2023, se concretó la transmisión vía streaming desde el quirófano híbrido, de un procedimiento cardiovascular con fines educativos de posgrado para alumnos del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Este tipo de clases son únicas en el interior del país; solo las realizaba la fundación Favaloro en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, convierten al Hospital Central en una de las instituciones de mayor prestigio en cuanto a lo cardiovascular.

Y en todo el devenir de la historia, no faltan los reconocimientos. El establecimiento ha sido destacado a nivel nacional, por ejemplo, al figurar en el ranking que realizó la compañía Global Health Intelligence, como uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, o el premio de la fundación Isalud, que lo distinguió por “servicios a la salud”.

El Hospital Central “Ramón Carrillo” continúa escribiendo su historia y dejando a San Luis en lo más alto de la atención médica.

► Oftalmología ya realizó más de 100 cirugías de cataratas

El trabajo del servicio de oftalmología está entre los más importantes. Hasta el momento, los especialistas han efectuado más de un centenar de cirugías de cataratas y no han advertido ninguna complicación.

Según los profesionales, se trata de la intervención más frecuente a nivel mundial, por lo que la planificación se dispone para realizar 100 operaciones por mes. El proceso es ambulatorio y remarcan que tiene muy buenos resultados, incluso el paciente llega caminando y se va caminando, todo con una recuperación muy rápida.

Destacan que la capacidad de infraestructura del Hospital Central para poder llevar adelante este tipo de procedimientos es primordial. Posee la mejor tecnología de la provincia, tanto a nivel consultorio como en quirófano.

Decenas de pacientes remarcan la calidad de la atención, no solo en lo que refiere a la parte médica, sino a las cuestiones humanas, ya que en la institución las personas no son un número; no pocos aseguran que las intervenciones les han cambiado la vida y recomiendan a la institución con total confianza.

Redacción / NTV