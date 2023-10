Algunas estaciones venden el combustible con restricciones

Escasez y restricciones conforman el panorama que reflejan algunas estaciones de servicio de San Luis. El Diario de la República recorrió diferentes playas de YPF, Axion y Shell, y constató que venden a cuentagotas la nafta súper y el gasoil. El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, advirtió que las medidas se deben al congelamiento de los precios que se replica a lo largo de todo el país y que la situación continuará de esta forma por varios días.

“No hay súper”, así contestó un playero de una reconocida firma de avenida Lafinur cuando un motociclista se acercó a cargar combustible. Según aseguraron en esa sucursal (YPF), se les terminó anteayer por la tarde y pasaron todo el jueves sin ese recurso. “La empresa, por ejemplo, suele cargar 10 mil litros de cada opción y actualmente le están enviando 4 mil litros. Por eso tratan de repartir el combustible, para que no falte”, aportó uno de los empleados de una expendedora céntrica.

Hay espacios de YPF que venden hasta $5.000 de gasoil y nafta Infinia por persona. “A la situación la vamos a ver muy seguido, diría que prácticamente todos los días, porque el problema de la extracción del servicio, como vengo diciendo hace mucho tiempo, cada vez se agrava más debido al congelamiento de precios; esa es la realidad, por más que lo busquen de otra forma o quieran esconderlo. Las petroleras no están dispuestas a perder plata vendiendo combustibles a un precio ridículo”, aseveró Gianello.

El escenario plantea interrogantes y no hay un camino claro en lo que queda del año.

En la Shell de avenida Lafinur, aseguraron que también venden con restricciones. Allí, comercializan hasta $10.000 de V-Power Diesel, por ejemplo.

Asimismo, hay excepciones. En la YPF que está ubicada en avenida Illia y Constitución, aseguraron que trabajan sin mayores obstáculos y que todavía no sufren la falta de combustibles. Lo mismo pasa con la sucursal de Axion Energy que está a una cuadra de la plaza Pringles. De todas formas, estiman que pueden llegar a tomar algún tipo de medida (cargar solamente en autos y motos, y no en bidones o cisternas) porque actualmente reciben poco abastecimiento.

“Las que están trabajando sin restricciones lo hacen así porque han recibido combustible, por lo menos para el día de hoy (por ayer), y las que están con restricciones es porque no tienen previsto recibir, al menos no en forma urgente. Pero todas las petroleras están en la misma situación, todas se imponen cuotas. Esa cuota no alcanza para abastecer la demanda diaria y obviamente en algún momento, por dos, tres, cinco, diez horas, dependiendo de lo largo de un camión en llegar, vamos a tener esos cortes de suministros, porque obviamente esto que tenemos no alcanza para la demanda”, cerró Gianello.

