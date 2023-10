Piden ayuda para ubicar a familiares de una mujer víctima de violencia

Carlos Hugo Orozco, juez de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Tercera Circunscripción Judicial, ordenó la búsqueda de familiares o referentes afectivos de María del Carmen Orozco, una vecina del Departamento San Martín que tuvo que ser resguardada por estar inmersa en una situación de violencia y extrema vulnerabilidad. Ayer a la tarde, desde la oficina de prensa del Poder Judicial pidieron colaboración a la población para dar con alguien que pueda hacerse cargo de ella, ya que no puede valerse por sí misma.

Orozco tiene 62 años y residía en zona rural de Las Vertientes. Fue personal de la Secretaría de la Mujer el que comunicó la situación al Juzgado, que inició una causa por violencia de género y ordenó distintas medidas de protección, como una orden de restricción para la pareja de la mujer y el traslado de ella a un refugio para víctimas de violencia, donde está desde la semana pasada.

En diálogo con El Diario, el juez Orozco comentó que se trata de “un caso de extrema vulnerabilidad, no solo por la zona rural en la que se encuentra, sino que ella viene sufriendo violencia durante años de parte de personas que la rodeaban y lo había naturalizado totalmente. Es gravísimo”.

Tras someterla a una pericia psicológica y entrevistarse con ella, el magistrado dispuso que fuera retirada del hogar junto con sus pertenencias mientras avanza la causa. “Ella no tiene familia, no está ubicada en tiempo y espacio, no es autoválida y claramente no puede regresar a ese lugar”, sumó.

Pero para “garantizar su debida contención y acompañamiento”, Orozco dispuso buscar a personas que puedan conocerla. En tal caso, las autoridades pidieron comunicarse con el Juzgado de Familia interviniente a los teléfonos 0265648133 (fijo), 266-154870111 (celular) o al correo electrónico jf1con@justiciasanluis.gov.ar.