Albina Torres: "El objetivo que tengo es poder llegar al podio"

A medida que se acerca la séptima edición de los Juegos Parapanamericanos, esta vez en Santiago de Chile, la ansiedad y expectativa de la atleta puntana Albina Torres van en aumento. Y no es para menos: la integrante del seleccionado argentino de tiro con arco lleva varios meses preparando su participación, con la misión de poder alcanzar una de las medallas en disputa y ganar así el boleto hacia los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"El objetivo que tengo es poder llegar al podio, que me habilitaría para los Paralímpicos del año que viene. Aunque si no se puede, también estaría muy contenta. No es el final, va a haber otros campeonatos. Esta es mi primera vez, mi primera experiencia en un Parapanamericano. Está bueno soñar, pero también hay una realidad: todos se han preparado para llegar al 2024", comentó Albina.

Al manipular el arco fue un amor a primera vista porque pude independizarme, realizarlo por mí misma

La arquera, quien junto al villamercedino Sebastián Robledo (bádminton) serán los dos representantes que tendrá la provincia en el evento deportivo que se desarrollará del 17 al 26 de noviembre, ya sabe lo que es competir en suelo chileno. En su primera aparición internacional, se destacó y consiguió una medalla de plata que, además, le valió la clasificación.

La puntana recuerda cómo fue el proceso y desembarco al equipo "albiceleste". "El hecho de pertenecer a la Selección fue gracias a que los profesores de la provincia tenían contacto con la entrenadora. Entonces ella vino, vio que tenía potencial en mi categoría (W1) y me dio la posibilidad. No fue un proceso largo, prácticamente de 2 meses, me tocó ir el año pasado al clasificatorio y pude hacer podio".

Concentrada. Practica la disciplina hace 2 años y llevó adelante una minuciosa preparación.

Si bien Albina remarca que el encuentro con la arquería fue un "amor a primera vista", previamente intentó sentirse cómoda en otras disciplinas. "En octubre cumplí 2 años que practico arquería. Cuando se habilitan las escuelas EDA en San Luis y traen los deportes adaptados, en realidad probé en básquet, tenis de mesa y buceo, y todas se me complicaban por mi lesión, que es alta. Al manipular el arco fue un amor a primera vista porque pude independizarme, realizarlo por mí misma", dijo.

"El año pasado fue más recreativo y este es competitivo. Tuve que aumentar los días de entrenamiento, ver el tema de la precisión y conocer más sobre la competencia; fue todo más fino”, agregó.

En un campeonato, uno se tiene que olvidar del entorno. Es mucho el manejo de uno mismo para llegar a la precisión y confianza necesaria

En los próximos días la delegación argentina partirá hacia Santiago; las pruebas de arquería tendrán lugar desde el 19 hasta el 22. Albina, quien estará en la categoría W1 en la distancia de 50 metros, buscará dejar a San Luis y al país en los puestos de medalla y lograr el pasaje a los Juegos Paralímpicos de París, el máximo anhelo de un deportista con discapacidad.

"De mi parte siempre digo que se puede. Nosotros tenemos ayuda del Gobierno y la posibilidad. Hay muchas personas por ahí en su casa pensando en que no van a poder y sí se puede; es posible lograrlo”, cerró.

Redacción / NTV