Juegos Parapanamericanos: Robledo, el "as" de espadas del parabádminton argentino

Dar el máximo, representar bien al país y, como cualquier otro atleta que estará en los Juegos Parapanamericanos 2023 en Santiago de Chile, buscar una medalla. Si bien la apuesta es alta y muy difícil, esos serán los objetivos con los que Sebastián Robledo, representante argentino en parabádminton, se presentará en suelo trasandino, donde además, si consigue la actuación que tanto ha soñado, podrá confirmar su participación en el Paralímpico de París 2024.

"Antes que nada siento orgullo. Yo empecé en forma recreativa y después este deporte cambió mi vida. Hace casi 2 años me planteé lo de clasificar al torneo, donde van los mejores jugadores del continente, y hoy estar adentro de ese radar y poder medirme contra grandes potencias es gratificante. Espero estar a la altura y brindar una buena performance", cuenta con una enorme satisfacción el villamercedino, quien competirá en las modalidades de single y dobles.

Si llega una medalla, bienvenida sea. Va a ser una caricia a todo el esfuerzo que vengo haciendo

"No voy a decir que no voy en búsqueda de una medalla porque la ilusión siempre está. Hay que creer y tratar de dejar nuestros colores en lo más alto, dar lo mejor representando al país. Si llega una medalla, bienvenida sea. Va a ser una caricia a todo el esfuerzo que vengo haciendo. La idea es tratar de estar a la par de otros deportistas, conseguir un buen resultado y seguir creciendo", agregó el actual campeón argentino en la categoría WH2.

Otra chance para subirse al podio. Participará junto al olavarriense Lucas Díaz en la prueba de dobles masculino.

Sebastián, quien a nivel continental está entre los más destacados, cuenta con una importante experiencia en el plano internacional. El joven sanluiseño de 27 años ha jugado en varios países de Sudamérica como Brasil, Colombia y Perú, donde enfrentó a rivales de la elite que le permitieron pulir la técnica y consolidar su juego.

Nos vamos a enfrentar contra países que son potencias, con mundiales y varios años de juego

"Tuve la suerte gracias a Dios de ir a Brasil, que me rankeó a nivel internacional, y de competir en Cali y Lima, donde fui medallista (se quedó con el bronce) y me medí contra jugadores de China, Japón e Israel", dijo.

Acompañado desde el comienzo por la profesora Laura Guiñazú, a quien él considera un pilar importante en su desarrollo, Sebastián debió transitar un ciclo ordenado para poder llegar a la Selección Nacional. "Se hacen 3 etapas o circuitos nacionales al año, y en base a rendimiento y resultados es cuando el entrenador me vio y me citó a una concentración en el Cenard. Primero me vio jugando en una silla convencional y después en una deportiva; fue ahí cuando fuimos en crecimiento", recordó.

Por la gloria

La delegación argentina estará compuesta por 212 deportistas. Antonella Ruiz Díaz y Ángel Deldo serán los abanderados en el acto inaugural.

El villamercedino, quien junto a la puntana Albina Torres (integrante del equipo nacional de arquería) serán los dos únicos representantes de la provincia en el Parapanamericano de Chile, ya viajó rumbo a Buenos Aires para sumarse a la última concentración del seleccionado de parabádminton. Su agenda en suelo trasandino está prevista entre el 22 y 26 de noviembre, con participación en single y dobles junto al olavarriense Lucas Díaz.

En cancha. Llega con confianza, ganas y mucha experiencia internacional.

"Lo mío es inculcar el deporte en las personas con discapacidad, hacer que crean que a pesar de todas las adversidades y límites que uno se pone, hay vida del otro lado; y la verdad es que a mí el deporte me dio vida", manifestó a modo de enseñanza Robledo, quien se ilusiona con dejar bien parada a la “Albiceleste” y alcanzar el boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Redacción / NTV