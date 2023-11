Robó en tres verdulerías, intentó en otras 3 y quiere pagar con trabajo

Después de cuatro días de detención en una comisaría de Villa Mercedes, Mercau volvió a su casa del barrio ATE II. Pero eso no quiere decir que su deuda con la justicia, por robar en tres verdulerías e intentar hurtar verduras en otras tres, está saldada. Zafó de la cárcel, pero sus abogados plantearon que se responsabilizará en pagar la comisión de sus delitos con trabajo comunitario en una iglesia evangélica, además de que quiere abonar dinero por lo sustraído. Mientras tanto la Justicia le prohibió acercarse a los negocios de los damnificados.

La reparación económica fue una propuesta presentada por los defensores Ximena Bertoli y Hernán Herrera. El pago de ese dinero sería en el acto.

No obstante, como uno de los denunciantes no está de acuerdo porque no quiere ni recibir el efectivo ni que el imputado vaya preso, no está definido cómo será lo de la reparación económica.

Mientras tanto el juez de Garantías Santiago Ortiz le impuso una "prohibición de acercamiento a los lugares de los hechos y la firma del libro en fiscalía". Es decir que el acusado deberá presentarse todas las semanas en Tribunales para asentar su rúbrica.

Bertoli y Herrera también solicitaron la suspensión del juicio a prueba para evitar así que la causa se resuelva antes sin necesidad de llegar, en el futuro, a la instancia de debate oral. El juez de Garantías fijó una nueva audiencia para tratar ese punto, una vez que se haya resuelto lo de la reparación económica.

Durante los días que estuvo detenido Mercau, su padre declaró en la fiscalía. Dijo que su hijo no está bien, atraviesa un mal momento. Recientemente se separó de su pareja y hace dos meses que está sin trabajo. Lo que hizo fue por necesidad, expresó.

Sus dichos coincidieron con lo que contaron los vecinos de Mercau, remarcó la fiscal instructora Daniela Torres.

Los robos a las verdulerías ocurrieron el 29 de septiembre y el 23 y 30 de octubre. El 31 de octubre y el 2 y 6 de noviembre, en cambio, trató de hacer lo mismo en otros tres comercios del rubro, pero no lo consiguió.

La última tentativa de hurto fue en Salta y General Paz, en pleno centro. Mercau intentaba cargar dos bolsas con papas en su moto cuando una empleada del local lo advirtió. Al verse sorprendido, el hombre de 31 años soltó las bolsas y huyó a la carrera, pero fue aprehendido en Suipacha y Salta por una mujer policía.