¿Cómo se despide a un amigo?

El hombre que no sabía reír para las fotos, pero hacía, y aún lo hace, estallar a carcajadas a millones de personas, por primera vez produjo lágrimas, pero no a causa de un buen remate, sino de tristeza. Matthew Perry falleció hace dos semanas y, para los amantes de “Friends”, Chandler Bing se fue con él; para otros, vivirá por siempre en los 90, casado con la hermana de su mejor amigo y trabajando de… ¿Transponster?

Las premoniciones basadas en líneas de la serie no tardaron en llegar: en la temporada 9, episodio 8, "The One With Rachel's Other Sister”, en el que presentan a la hermana menor y consentida de Rachel, Chandler remata: “¿Qué les parece? Parece que seré el primero en morir”. Del sexteto de protagonistas que ya están pasando la línea de los 50, Matthew fue el primero en fallecer; joven y con un deceso poco claro, solo queda volver a ver las diez temporadas de la serie que lo hizo famoso, pero que también exacerbó varios de sus vicios y problemas de salud mental.

Si bien es usual que el público asocie a un actor con su personaje y que los seguidores de este último lamenten su fallecimiento, en este caso el propio Matthew se encargó de dejar más que claro que él es Chandler Bing. “Cuando leí el guion de ‘Friends like us’ (que luego quedaría solamente como ‘Friends’) fue como si alguien me hubiera seguido durante un año, robando mis chistes, copiando mis gestos, fotocopiando mi visión de la vida cansada del mundo, pero ingeniosa”, describió en su libro autobiográfico ‘Amigos, amantes y aquello tan terrible’, que tras su muerte se posicionó en el ranking de los libros más vendidos en Amazon.

Perry nació en Massachusetts, Estados Unidos, pero se fue a vivir con su mamá a Canadá de muy chico, mientras que su padre se quedó en Los Ángeles, intentando una carrera de actor que nunca prosperó y que solo se vería representada, más adelante, en la vida de su hijo. A los 18, Matthew se mudó con su padre y comenzó oficialmente su paso por la televisión con papeles secundarios. Hacía ya cuatro años que había iniciado otra fase de su vida: la de la adicción al alcohol.

Luego de varios papeles en películas como "No te metas con mi hija", “Casi héroes” y “Tango para tres”, llegó, a sus 24 años, la gran oportunidad de su vida. Aunque ya estaba comprometido en otro proyecto que era incompatible con el de “Friends”, luego de leer la descripción de Chandler, el actor supo que ese era el papel que le permitiría lucirse. Un año después, la serie se estrenó y el éxito comenzó a crecer.

Para 1994, “Friends” era una sitcom totalmente innovadora: seis coprotagonistas, con igual nivel de importancia dentro del producto, quienes lucharon para cobrar lo mismo durante todas las temporadas y que representaban la realidad de muchos jóvenes de veintitantos años en la que sus amigos se convierten en la familia más cercana.

Actualmente, hablar de lesbianismo, embarazo por inseminación y subrogación de vientre, personas transgénero y divorcios es muy común, pero para una tira de fines del siglo pasado era toda una revolución.

El personaje en sí solo de Chandler tenía varias características interesantes que, aunque no se abordaron en profundidad, hacen que sea, incluso en la actualidad, uno de los personajes más relacionables. Desde sus tendencias homosexuales, poco exploradas por temor al éxito, pasando por el problema de adicción al cigarrillo, que reflejaba una lucha interna que vivía el actor, hasta un tercer punto que engloba todas las demás: una incipiente depresión camuflada de humor, sarcasmo y una melancolía que no llegaba a entristecer por la regla de las sitcom, que fundaron Marta Kauffman y David Crane, creadores de la serie, de que cada momento emotivo que hubiese en un capítulo debía ser cortado por un chiste o un comentario gracioso para que nunca nada llegara a ser considerado un drama.

"Soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo", "¿Cómo debe ser no estar paralizado por el miedo y el desprecio por uno mismo?" y "¡No tengo esperanzas, soy raro y estoy desesperado por amor!" son algunas de las frases más recordadas del personaje que hoy suenan con un poco más de dolor y menos gracia.

Es inevitable hablar de Matthew y hacer referencia a "Friends", aunque para el actor su mejor trabajo fue la película “Un impulsivo y loco amor”, que protagonizó con Salma Hayek. En una entrevista que dio el año pasado para el podcast "Q With Tom Power", el actor aseguró que quería ser recordado por su labor de ayuda a las personas que padecen adicciones. "Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador. Y lo más importante es que quiero ayudar a la gente. Eso es lo que quiero", respondió.

¿Cómo se despide a un amigo? Solamente con el apoyo incondicional de los demás. Por fortuna, “Friends” es la comunidad de amigos más grande del mundo. Por muchos años, la serie le prometió a su público en su canción de apertura estar ahí para él; ahora es el turno de hacerlo a la inversa.