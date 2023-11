Newbery gritó campeón en el Regional Juvenil con la Sub 15

Jorge Newbery brilló en las finales del Torneo Regional Juvenil de fútbol y se ubicó entre los mejores clubes de Cuyo a nivel de divisiones inferiores, al erigirse campeón con la categoría Sub 15 y lograr el tercer puesto en la Sub 17.

Luego de 8 meses de exigente competencia, el campeonato que reunió a equipos de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 bajó el telón con las definiciones de las copas de Oro y Plata.

Toda la actividad se centró en suelo sanjuanino, donde se desarrollaron primero los cruces de semifinales y posteriormente las finales en el Estadio del Bicentenario de la provincia cuyana.

El "Aurinegro" villamercedino, tras haber clasificado a la Copa de Oro con las 3 categorías, se metió en la última etapa del torneo con los pibes de la Sub 15 y Sub 17, quienes dejaron muy bien representado al fútbol puntano.

En Sub 15, el equipo dirigido por Martín Mendoza y Fernando Presedo accedió a la final tras vencer en las semis por 1 a 0 a Sportivo Pedal de San Rafael, Mendoza.

Para el club esto es algo inmenso. De acá a un par de años estos chicos lo van a estar representando en un torneo de AFA (Martín Mendoza- Entrenador de la categoría Sub 15)

En el partido por el título se impuso 4 a 2 a Murialdo de Mendoza, que avanzó después de superar 3-1 en los penales a Sportivo Desamparados de San Juan, tras terminar sin goles en el tiempo reglamentario.

La Sub 17 cayó en semifinales 4 a 1 frente a Sportivo Pedal y venció en el compromiso válido por el tercer y cuarto puesto a Desamparados, quien venía de perder ante Chacras de Coria.

Entre los mejores. La Sub 17 se impuso 4 a 1 a Desamparados de San Juan en el partido por el tercer puesto.

El cruce entre los villamercedinos y los sanjuaninos se jugó en el estadio "Ramón Pablo Rojas" de Sportivo Peñarol y finalizó 4 a 1 a favor del elenco dirigido técnicamente por Juan Carlos Orozco.

"Fue una experiencia increíble. Creo que en la semifinal y final hicimos los mejores partidos del campeonato. Los chicos estuvieron muy bien, jugaron a un gran nivel”, comentó el DT de la Sub 15.

En la categoría donde terminó como el mejor de Cuyo, Newbery cerró la campaña con 8 triunfos, 8 empates y 2 derrotas, obtenidas a principios del certamen.

Mendoza señaló cuáles fueron las metas propuestas a medida que transcurría el campeonato. "Nos fuimos proponiendo objetivos. El primero era ingresar a la Copa de Oro. Después, viendo que teníamos con qué soñar, apuntamos a llegar al Bicentenario. Y cuando ganamos la semifinal nos dijimos: 'Ahora vamos por todo'".

Por último, el técnico "aurinegro" mencionó las fortalezas del equipo. "La unión, la fuerza, el respeto y, sobre todo, los valores. Hubo 3 o 4 incorporaciones y el grupo los sumó desde el minuto 1. Si bien es un torneo competitivo, nosotros hicimos que también fuera recreativo y les tocó jugar a todos; creo que pocos clubes lo hicieron".

SUB 15-PLANTEL

Aquiles Morel

Martín Altaba

Matías Desgens

Thomás Cabrera

Renzo Blanco

Benjamín Acheriteguy

Máximo Novillo

Bautista Pedernera

Baustista Lavalle

Marco Ramazzotti

Juan Ignacio Gonella

Nahuel Marra

Bautista Vallica

Agustín Bertrand

Santiago Romero

Elías Aguilar

Emir Arrieta

Mateo Molina

DT: M. Mendoza/F. Presedo

PF: Renzo Orozco