En el cierre, Massa defendió la educación pública y la industria

Para cerrar la campaña, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó ayer el emblemático colegio "Carlos Pellegrini" de la ciudad de Buenos Aires, donde fue recibido por alumnos en la previa del balotaje frente al postulante de la Libertad Avanza, Javier Milei. Antes había disertado ante un grupo de empresarios, entre otras actividades.

En el "Pellegrini", el postulante del oficialismo fue recibido por cientos de alumnos secundarios que entonaron cánticos como "Massa Presidente". Destacó en el encuentro mano a mano con los alumnos "la energía que transmiten", en una actividad con la que buscó estrechar su vínculo con los jóvenes.

Fue la continuidad de su visita al Colegio Nacional Buenos Aires antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Al igual que en esa ocasión, en esta no hubo políticos ni se permitió el acceso de la prensa.

"Que este sea nuestro cierre de campaña representa el país que queremos. Vengo a decirles que vamos a defender y mejorar la educación pública, inclusiva y gratuita", subrayó el ministro de Economía.

Y agregó: "La mayor utopía es defender la igualdad de oportunidades. Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil tenga la misma oportunidad que cualquier otro de ser presidente".

El candidato de UxP cerró su discurso con la exclamación "¡Viva la educación pública!".

Como en las elecciones generales, Massa cerró su campaña con una actividad "de cercanía", sin ser avisada previamente a la prensa, sin políticos y sin banderas.

Con empresarios

Massa había empezado el último día de campaña con una visita a Magdalena Fanny Córdoba, una jubilada de 104 años del municipio bonaerense de Berazategui, quien se convirtió en su votante más longeva, y continuó, al mediodía, con una exposición ante los empresarios que integran el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En ese foro, el oficialista advirtió que "la apertura indiscriminada de la economía solo existe en la teoría" y "esa historia termina con fábricas cerradas y gente en la calle".

Massa redobló los cuestionamientos a las propuestas de su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, y advirtió: "No tener moneda ni Banco Central es condenar a la industria argentina al fracaso".

En el Hotel Alvear del barrio de Recoleta y ante los principales empresarios del país, defendió la inversión en la obra pública y el equilibrio en las cuentas, y aseguró que si llega a la Casa Rosada no habrá ningún prejuicio para las compañías argentinas que apunten a abrir nuevos mercados.

"Quiero ser el presidente que cierre la grieta, que el pasado no se discuta más, y se dé lugar a una nueva etapa, que la Argentina sea campo e industria", aseguró.

Luego de interrumpir una respuesta para estornudar, pidió unas irónicas disculpas. "Perdón por la tos, espero que a ustedes no les moleste", dijo y despertó la risa del auditorio y algunos aplausos, al aludir a la queja de su rival Javier Milei tras el último debate.

Sobre el aspecto impositivo, Massa sostuvo: "No puede ser que haya 150 impuestos en la Argentina, no se puede seguir con este festival de impuestos con doble o triple imposición". Pero advirtió que esos cambios se realizan "con diálogo y no con agravios".

