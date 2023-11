Dirigentes y referentes definen su postura de cara al balotaje

El mapa político —a instancias del balotaje— da tela en abundancia para cortar. Y es que se define el futuro de los argentinos, en medio de una clara bisagra que arroja dos visiones antagónicas de país. En San Luis, dirigentes y referentes trazan sus posturas en la cuenta regresiva.

Para conocer el escenario, El Diario de la República concretó una ronda de consultas. Varios dan su apoyo a Sergio Massa, otros omiten comentarios para preservar el secreto del voto. Lo cierto es que de las fuentes consultadas, ninguna dio crédito a Javier Milei.

Para graficar, el exdiputado José Giraudo, quien fue titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en San Luis, apoyará al peronismo. Lo mismo hará la diputada de Mercedinos por el Cambio, Verónica Causi.

“Fui candidato a intendente de Sergio Massa en el 2015, en Villa Mercedes. La verdad que desde que lo conozco, nunca me ha dado motivos para desconfiar de él y sé que es un hombre de Estado, muy preparado para ejercer la primera magistratura. Tengo depositada, hace mucho tiempo, mi confianza en él. No solo yo, varios legisladores de nuestra fuerza y dirigentes, diría que la mayoría. Por mencionar algunos ejemplos, Lorena Loredo, Miguel Ángel Ferrero, Héctor Daniel Vílchez, entre otros”, remarcó Giraudo.

“Voy a votar a Sergio Massa. Primero, porque me parece un candidato serio. Es peronista. Uno al ser peronista más o menos tiene que ver en qué parámetros se mueve. Con Milei me pasa lo contrario, no sé cuáles son sus parámetros, qué es lo que quiere. Dice y se desdice, está a favor de la venta de órganos y no está a favor. Está a favor de la privatización de la educación, pero no está. No me parece un candidato serio”, aportó Causi.

El Diario intentó comunicarse en reiterados llamados con los intendentes de La Punta y Juana Koslay, Martín Olivero y Jorge “Toti” Videla. El koslayense fue contundente al anticipar que votará al candidato presidencial de Unión por la Patria mientras que Olivero solo dijo que no comparte la ideología del libertario.

“Nos conviene Massa. El otro no sabemos quién es. Es producto de la desidia y de los políticos. Eso es Milei. Si uno le dice a la gente por qué lo vota, no saben qué propone. Lo votan porque insulta a los políticos y lo hace con razón. La gente está asqueada de la mentira y un montón de cosas. Massa es un voto de conveniencia y para una recuperación rápida de la provincia”, precisó Videla en una nota periodística.

Varios coinciden en que Javier Milei no es una alternativa positiva para la Argentina.

“Mi límite es Milei, no quiero que esa persona gobierne la Argentina”, aseveró recientemente Olivero.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Víctor Moriñigo, al ser consultado, advirtió: “No voto a Milei”. Incluso había considerado en un acto en el Teatro Gran Rex, donde Sergio Massa presentó los "10 acuerdos para el futuro de la Argentina", que “el apoyo a la educación pública es imprescindible”. Cabe destacar que lo hizo a instancias de su lugar como vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Otras referencias optaron por el misterio, la intriga. Lucrecia Soria, concejal villamercedina y referente de Todos Unidos, reservó su opinión. “Aún faltan unos días para tomar una decisión”, destacó.

Amado Neme, del mismo espacio político, consignó: “Hemos declarado la libertad de acción (Ver "Todos Unidos..."). Cada uno vota según sus convicciones. El voto es secreto y yo nunca lo anticipo”.

En el mismo eje, el senador de Unidos por San Luis, Sergio Guardia, no predijo su postura.

► Intentos fallidos

Descifrar las visiones y opiniones es una acción que resulta clave para la convivencia democrática. La gente necesita saber qué harán los principales referentes ante el futuro nacional. Por eso, se intentó averiguar la voz de otros dirigentes, pero optaron por el silencio.

Entre los que no contestaron las llamadas de El Diario se encuentran Jorge Lucero (del radicalismo), Alberto Ferraro (intendente de La Carolina), Berta Arenas (diputada del bloque Todos Unidos), Mario Raúl Merlo (diputado del bloque Todos Unidos), Marcelo Debandi (senador del bloque Doctrina Peronista), Andrés Vallone (exdiputado nacional), Delfor Sergnese (referente de Todos Unidos), Héctor Mazzina (referente de Todos Unidos), Adolfo Castro Luna (senador por Unidos por San Luis) y Enrique Cabrera (dirigente de Todos Unidos).

Redacción / NTV