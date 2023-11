Balotaje 2023: votó el 62% del padrón electoral del país

A las 16 de este domingo ya había sufragado en el balotaje presidencial el 62 por ciento del padrón, informó esta tarde la Cámara Nacional Electoral.

Se trata de un porcentaje levemente superior al 59 por ciento de electores que emitieron su voto registrado a la misma hora durante las elecciones generales del pasado 22 de octubre.

Las urnas están disponibles hasta las 18.

El comicio se desarrolla con normalidad en todo el país donde 35 millones de personas se encuentran habilitadas para sufragar.

Luego, hasta las 21 no se podrán dar a conocer resultados ni bocas de urna, mientras que se estima que pocos minutos después de ese horario podría comenzar la difusión de datos oficiales, ya que el escrutinio de esta segunda vuelta sólo será en la categoría Presidencial y con dos opciones únicamente.

La jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, aseguró hoy las elecciones se realizan con normalidad y sostuvo que "hasta ahora no tenemos ninguna presentación" sobre irregularidades en el desarrollo de los comicios.



"Hasta ahora no hay ninguna denuncia", afirmó Servini en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) y señaló que "si hay algún problema acá en la Capital Federal se abrirán las urnas y se cuentan los votos uno a uno y sino se hará como siempre, en tres días".



La magistrada precisó, no obstante, que la única irregularidad fue el caso del menor de 16 años que fue "retenido" cuando salía de votar y se llevaba boletas de uno de los candidatos que se presentan en el balotaje de hoy, en una escuela ubicada en Zavaleta al 400, en el barrio porteño de Parque Patricios.



El menor fue "retenido" porque tardaba mucho en salir del cuarto oscuro y cuando lo hizo se advirtió que se llevaba boletas de La Libertad Avanza (LLA), el partido que postula a Javier Milei como candidato a Presidente, había explicado antes la jueza en declaraciones a Télam.



Servini precisó que las denuncias en CABA por cualquier irregularidad en el desarrollo de los comicios "se deben presentar ante el juzgado electoral o ante la fiscalía electoral" de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ramiro González.



Y confirmó que "el próximo miércoles a las 8 comenzará el escrutinio definitivo" y rechazó la posibilidad de que ese acto se pueda adelantar si los resultados de los comicios son muy ajustados.

NA / Télam / MGE / NTV