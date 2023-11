Una alumna de La Toma fue premiada por la Fundación Leer

Sus anteojos no pueden ocultar esa mirada enorme que genera el deber cumplido y, sobre todo, destacarse entre los mejores alumnos de todo el país en lo que a lectura se refiere. Se llama Maylén Pérez, es de La Toma y, tras un largo concurso, fue premiada por la Fundación Leer, una entidad que trabaja en pos de mejorar el hábito de la lectura entre los estudiantes.

Maylén —de apenas 10 años— concurre a la Escuela Nº 114 “Dr. Ricardo Gutiérrez” y se destacó por participar a través de la plataforma de lectura que desarrollaron los organizadores denominada Desafío Leer - El Club.

La pequeña no fue la única participante de su escuela, ya que todos sus compañeros de quinto grado se anotaron en el concurso. Primero logró ser destacada como la mejor de San Luis y así compitió contra otros 23 estudiantes de cada una de las provincias. Las maestras detrás de todo el trabajo son María Cecilia Escudero y Mónica Calleja.

No es la primera vez que la escuela entra en contacto con la Fundación Leer. En 2023, concursaron por tercera vez en la iniciativa.

La competencia consistió en recepcionar los textos que a diario enviaban desde la plataforma. Luego de que el alumno leía ese fragmento literario, debía responder una trivia. Las preguntas eran referidas al artículo ya leído; había que explicarlo brevemente. Esa labor no solo genera, poco a poco, retomar el hábito por la lectura, sino también la comprensión lectora.

Seños. Mónica Callejas y María Cecilia Escudero, las docentes de Maylén.

A medida que el niño o niña respondía correctamente, sumaba puntos, premios y medallas virtuales. La competencia se desarrolló durante todo el año.

Para Maylén, quedar entre las mejores del país fue toda una alegría. “Mi vínculo con la lectura fue cuando empecé a leer el libro ‘Pototo’. En Desafío Leer he leído 132 libros en total, así que me siento muy feliz y orgullosa por haber conseguido este logro”, contó la pequeña.

“Nos vinculamos con Fundación Leer hace ya tres años. Decidimos participar porque entendíamos que había que generar algo para que los chicos volvieran a leer. El primer año ya salió una nena destacada. Al año siguiente, con la pandemia, también pudimos trabajar. En esa ocasión, percibimos que los chicos estaban desmotivados en cuanto a escritura y lectura, pero el Desafío Leer nos ayudó mucho. La plataforma colaboró para que recuperaran el interés, ya que tenían que contestar guías y los textos a leer eran variados, de distintos géneros e ideales para su edad. Por eso, junto a mi compañera Mónica Calleja, decidimos continuar trabajando a la par de la plataforma”, explicó la maestra de Maylén, María Cecilia Escudero.

“Actualmente, es complicado trabajar en este aspecto. No es fácil incentivar a los chicos hacia el hábito de la lectura. El tema de las redes sociales en ellos es muy complejo. Están muy abocados a sus redes sociales y no siempre son beneficiosas. Por eso, buscamos promover que vuelvan a leer, que comprendan la importancia de la lectura. A través de ella, los chicos pueden mejorar y acrecentar su vocabulario, conocer palabras nuevas, conocer un mundo que antes no habían imaginado. Y la lectura hace eso: abrir la imaginación, porque mientras van leyendo van pensando e imaginando esos mundos y recreando la historia en su mente”, añadió la docente.

“Si bien en la plataforma le llaman libros, lo que leen los chicos no es la obra completa. Son fragmentos que resultan muy interesantes según la edad. Y se puede elegir el género, lo que hace que el niño se sienta atraído. Del desafío participan alumnos de todo el país y muchos, a medida que avanza el concurso, suman puntos y reciben premios virtuales. Es algo que los entusiasma mucho”, destacó Escudero.

Aunque en la escuela “Dr. Ricardo Gutiérrez” participaron los compañeros de Maylén, fue la niña quien al cierre del desafío acumuló más puntos. Con su ternura y curiosidad, ahora es ejemplo motivador para sus pares.

Redacción/MGE