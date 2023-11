Piden 15 años de pena por abusar de su hija y que espere el juicio preso

Audiencia. De rojo (a la derecha), el acusado; su rostro e identidad no serán difundidos para proteger a la víctima. Foto: Prensa Poder Judicial.

Él nunca estuvo preso, pero eso podría cambiar antes o después del debate oral al que deberá someterse. Esta semana, la fiscal Débora Roy Gitto pidió elevar a juicio la causa contra un hombre acusado de ultrajar a su propia hija, en Naschel, el año pasado. Desde el inicio de la investigación al imputado solo le fue impuesta una orden de restricción para con la víctima y su mamá, pero atento al monto de pena solicitado, 15 años de prisión, la fiscalía pidió que le dicten prisión preventiva y espere el plenario tras las rejas. En principio el juez no le hizo lugar, pero la parte acusatoria insistirá.

Los papás de la nena, quien tiene apenas 5 años, viven en la misma localidad, pero no juntos, por lo que la pequeña veía a su padre durante los días de régimen de visitas. En esas circunstancias habrían ocurrido los abusos, que fueron reiterados y durante septiembre de 2022. “La progenitora se presentó en la fiscalía aduciendo lo que su hija le había relatado. A partir de esa denuncia se solicitó un informe al jardín de infantes al que concurría la menor, una Cámara Gesell y la revisación médica por parte de un pediatra. También un informe a la psicóloga que revisó a la niña respecto a la terapia que estaba realizando”, confió Roy Gitto a este medio.

Por los resultados de esas pericias, que daban cuenta de la existencia de un abuso, D.G., de 29 años, fue imputado formalmente por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el encargado de la guarda y por ser cometido en contra de una persona menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente”.

Los jueces de Garantías que intervinieron en el caso, primero Patricia Besso y luego Jorge Pinto, ordenaron restricciones de acercamiento a pedido de la fiscalía, que se fueron prorrogando a medida que vencieron. Por una cuestión de arraigo y porque tiene su fuente laboral allí, el imputado nunca se mudó. “Mi defendido ha respetado y cumplido la medida impuesta, como así también se ha presentado voluntariamente a cada requerimiento de la Justicia. Siempre estuvo a derecho”, sostuvo su abogada, Antonella Zanglá, en diálogo con El Diario.

“En esta segunda audiencia de control de acusación y pruebas la fiscalía solicitó la prisión preventiva oralmente, pero atento a no haber formalizado ese pedido en el escrito de elevación a juicio, me opuse a su tratamiento por considerar que vulneraba el derecho de defensa del imputado y las previsiones del Código Procesal Penal en cuanto a los términos de esa solicitud. El juez entendió lo mismo y por lo tanto no se hizo lugar al pedido de tratamiento de la preventiva”, agregó la defensora; por su parte, Roy Gitto confirmó que solicitará una nueva audiencia para insistir con el encarcelamiento.

A su entender, la expectativa de pena formalizada en la elevación a juicio hace suponer que el imputado, al figurarse los años de encierro que podría sufrir, podría fugarse y no someterse al proceso.

La audiencia estuvo presidida por el juez de Garantías 1 de la Tercera Circunscripción, Matías Farinazzo Tempestini, con participación de Roy Gitto y su adjunta, Lorena Ohanian. Las defensoras Oficiales Cecilia Macías y María Luz Vílchez actuaron por la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y la abogada Guadalupe Sánchez, perteneciente a la Secretaría de la Mujer, se constituyó como querellante. También estuvo la mamá de la pequeña.

Tras escuchar a las partes, Farinazzo Tempestini hizo lugar a la acusación, también resolvió prorrogar la restricción por 180 días y que la causa sea elevada a la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción.

Conforme a las pruebas recabadas y ofrecidas por la defensa, Zanglá sostuvo la inocencia de su cliente y confía probarlo en el debate oral.