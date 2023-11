Amancay: Sandoval ofreció 300 mil dólares para ser excarcelado

Los abogados de Jonathan Sandoval no desisten de sus argumentos e insisten en obtener la excarcelación del agrimensor, detenido por atropellar y causar la muerte de Amancay Pedernera en julio pasado. Hace dos semanas, los defensores hicieron el mismo planteo ante un juez de Garantías, pero no conformes con la resolución, acudieron este miércoles a un Tribunal de Impugnaciones y ofrecieron nada más y nada menos que una caución de 300 mil dólares por la libertad del imputado o, en su defecto, por el beneficio de la prisión domiciliaria. Dada la complejidad del caso, dijeron los jueces, su decisión se dará a conocer en los próximos días, casi coincidente con el vencimiento de la prisión preventiva.

Marcos Juárez y Ramiro Rubio plantearon este miércoles que “con toda la prueba recabada ya no se puede sostener esta calificación”, ya que según ellos estaría probado que la noche del hecho Sandoval no bebió, que circulaba por la avenida José Santos Ortiz a una velocidad reglamentaria, que el hombre se puso a disposición de la Justicia y que no hay peligro de fuga.

Como medida sustitutiva a la prisión preventiva, Juárez ofreció una caución sobre una propiedad valuada en 300 mil dólares, con todos los papeles, para asegurar que el imputado se va a someter a proceso.

Esteban Roche, el fiscal del caso, volvió a sostener la necesidad de que Sandoval siga preso “porque cualquier medida cautelar no alcanza para salvaguardar el proceso”, que hay elementos “que dan cuenta de un claro peligro de fuga” y que a una caución como la ofrecida “no la puede ofrecer hoy por hoy cualquier persona, sino una que atraviesa una condición socioeconómica que a las claras le permite, en su caso, tener una mayor facilidad para detener el accionar de la Justicia”.

Redacción / NTV