Di María confirmó que deja la Selección tras la Copa América

El futbolista Ángel Di María ratificó este jueves que la Copa América de Estados Unidos 2024 será la última vez que represente a la Selección Argentina y confirmó que el histórico triunfo ante Brasil fue su despedida de las Eliminatorias.

"Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido", expresó el campeón del mundo en Qatar 2022.

"El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", destacó el futbolista del Benfica en redes sociales.

NA/MAM.