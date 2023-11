Medidas para poder disfrutar con seguridad

Tener una pileta en la casa garantiza mucha diversión, la posibilidad de refrescarse en el verano y hasta la chance de hacer ejercicio. La supervisión permanente de un adulto, tener una estructura adecuada en la piscina para prevenir accidentes y estar preparado en caso de una emergencia son los pilares para poder disfrutar con seguridad.

Las estadísticas marcan que solo bastan entre 30 y 60 segundos, y una altura de 6 centímetros de agua para que un menor de cinco años pueda ahogarse en una pileta. Por eso, la supervisión de un adulto resulta fundamental.

Si hay varias personas mayores en la casa, una buena medida es turnarse para realizar esta vigilancia, en la que la visibilidad de cualquier niño que se encuentre en la pileta debe ser constante y no tienen que mediar distracciones como el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos.

En caso de ocurrir un accidente, que alguna persona sepa realizar de manera eficaz la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) puede ser crucial para evitar una tragedia.

En relación a la pileta, lo ideal es que pueda contar con una cubierta protectora cuando no se la utiliza. En el perímetro es aconsejable instalar una cerca o valla que tenga una altura de 1,5 metro, con una sola puerta de ingreso y con barrotes que no se encuentren separados por una distancia superior a los diez centímetros, de manera que el niño no pueda pasar por el espacio que se genera.

El borde de la piscina debe ser de un material antideslizante para evitar caídas y accidentes.

Es necesario controlar también que bocas de succión, filtros, salidas de agua y demás piezas mecánicas estén en perfectas condiciones y funcionamiento. Igualmente, se aconseja que los niños siempre estén alejados de estas partes para prevenir lesiones. El o los adultos a cargo deben conocer cómo desconectar o desmontar estos dispositivos.

Otra medida de seguridad implica extraer todos los juguetes e inflables cuando el menor deje de nadar en la pileta, para evitar que los intenten recuperar cuando estén solos.