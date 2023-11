San Luis FC realizará pruebas para futbolistas de toda la provincia

San Luis Fútbol Club jugará en Primera A en 2024 y, mientras al torneo de la B le restan dos fechas, la dirigencia proyecta los pasos a seguir. Agustín Alessio, vicepresidente, adelantó las próximas medidas. "En estos días se anunciarán las pruebas a futbolistas de toda la provincia, e iremos a diferentes lugares a buscar los talentos", indicó Agustín, y remarcó: "Jugadoras de Mendoza y San Juan están consultando para venir a tener una prueba".

En la categoría superior, a la par de la competencia en Primera, también compiten en los torneos de AFA las divisiones Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

Por otra parte, Alessio adelantó que "la intención es darle continuidad a este plantel profesional y reforzar en puestos específicos".

Mientras, las campeonas regresarán este miércoles a las prácticas y el DT Carlos Casteglione decidirá con qué grupo de futbolistas viajará para jugar por la 21ª fecha ante All Boys, en Floresta.

San Luis FC lleva 62 partidos jugados entre 2022 y 2023, con el tremendo número de 54 triunfos, 7 empates y una sola derrota. Lleva convertidos entre Primera C y Primera B 232 goles y apenas recibió 29, con un promedio de gol positivo de 203.

Redacción / NTV