Piden explicaciones a Álvarez Pinto por la obra de la plaza Sobremonte

Los concejales de Villa de Merlo aprobaron por unanimidad un pedido de informe donde le piden al intendente Juan Álvarez Pinto una serie de precisiones sobre la ejecución de la obra de remodelación de la plaza Sobremonte. Los ediles se hicieron eco de la preocupación de los comerciantes de los alrededores del paseo público por la continuidad de los trabajos, que se realizarían con fondos nacionales.

Solicitan que el jefe comunal explique qué fondos o anticipos fueron recibidos hasta la fecha provenientes del gobierno central; y que se aclare “si el desembolso de estos es por etapas de ejecución y rendición”.

El documento también indica que, de no haber recibido aún recursos nacionales para el proyecto, tendrá que informar si se utilizaron recursos genuinos municipales para dar comienzo a las obras y a qué partida presupuestaria se imputaron.

“Estuvimos hablando con varios comerciantes y vecinos de alrededor de la plaza. Estaban preocupados porque fueron a buscar explicaciones a la Comuna y no se las dieron. Además, notaron que desde que comenzaron las obras hay una disminución en las ventas de los negocios de la zona”, precisó la concejal del bloque justicialista, Virginia Morales.

“Teniendo en cuenta el alto grado de probabilidad de que, tras la asunción de Javier Milei, finalmente se suspenda el aporte de fondos federales a las provincias para la ejecución de obras como en el caso de la Villa de Merlo, requerimos se nos comunique cuál será el plan de acción que llevará a cabo el Ejecutivo municipal, a fin de subsanar esta situación”, destaca el pedido de informe, que tuvo origen en la bancada justicialista y tiene la firma de los ediles Mariano González, Gastón Fonseca y Morales.

La concejal afirmó que no llegó ninguna información al Concejo Deliberante y por eso salió esta nota dirigida al jefe comunal para conocer cómo van a ejecutar las obras, que tienen un plazo de seis meses. “Las calles que la rodean no están cerradas, pero no hay circulación de personas porque el paseo sí está cerrado y el lugar es uno de los atractivos turísticos de la zona”, destacó.

Resaltó que la Comuna se está manejando en forma imprudente en caso de haber iniciado las obras sin tener los fondos. “Nos llama la atención que empleados municipales estén trabajando en las refacciones de la plaza, cuando una empresa ganó la licitación para ejecutar las tareas”, manifestó.

Más críticas al jefe comunal

En relación a los dichos del intendente Álvarez Pinto, que trató de “vagonetas” a los concejales porque no aprobaron todavía los balances del Municipio del año 2022, dijo que resulta repudiable este accionar verbal.

“Le quiero recordar al Intendente que los balances fueron presentados fuera de término, violando toda ordenanza, y que lleva un proceso de estudio ver la documentación. Le quiero aconsejar al intendente que gobierne dentro de la legalidad y que deje de anteponer sus sentimientos por encima del desarrollo de la comunidad y que sea más republicano. También quiero recordarle que la campaña ya finalizó y que se ubique en el cargo en el cual lo puso la ciudadanía”, afirmó.